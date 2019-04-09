【鐵探】演賤Kan層次十足　許紹雄自嘲唔信有人同佢一樣咁口臭！

TVB重頭劇《鐵探》播出至今，中港兩地收視報捷，一班演員都相當鼓舞！劇中除了兩大金像獎陣容惠英紅和和姜皓文的演技成為全劇焦點外，飾演賤Kan的許紹雄（Benz雄）一樣將「賤」演繹得維肖維妙，獲得觀眾一致好評！

現年70歲，出道近50年的Benz雄雖然演過無數次高級警務人員，當中在《使徒行者》中飾演心狠手辣且有情有義「歡喜哥」一角，更贏得當年「最受歡迎電視男角色」，深受觀眾喜愛！而他最近在《鐵探》中就一改「笑騎騎」的形象，為博上位與紅姐在警隊角力！

二人的對手戲相當有火花！

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不少網民稱賤Kan賤得嚟好好笑...（網上截圖）

劇中除了二人的對手戲充滿火花，賤Kan對下屬的態度更加令人髮指，其中他不理垶sir（袁偉豪飾）頭部傷勢，不斷拍打對方，更令網民看得咬牙切齒，緊握拳頭！雖然Benz雄飾演的角色相當「賤」，但他精湛的演技亦贏來不少掌聲，更有網民形容「賤而不奸」，層次十足！他在微博多謝大家支持，更留言：「本身成日笑騎騎嘅BENZ雄，到底係經歷咗啲咩，先可以將一個把口仲臭過污水處理廠嘅賤簡SIR演繹得維肖維妙？我就唔信現實有人同佢一樣咁口臭喇！」

呢一幕，更有網民話想打爆個MON!

點撃下圖重溫令人眼火爆劇情!

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呢一幕仲賤！

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最新一集講到他被一哥（石修飾）降職調往警察學院擔任副院長，大快人心！但其實Benz雄的戲份未完，他稍後就會與前妻陳敏之和半癱的黃智賢發展「三角戀」，Benz雄不斷用「賤招」離間他們的關係，三位好戲之人由權鬥去到私事都有不少對手戲，相當令人期待！