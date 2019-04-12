【多圖】台灣性感網紅張香香　IG晒美照引暴動！

台灣網紅張香香憑住亮眼外型和姣好身材近年在網絡爆紅，在IG和FB分別坐擁46萬和55萬粉絲。近日，她上傳一張穿上性感黑色內衣的美照，引起不少男粉絲暴動！

現年27歲的張香香高中時在飲料店打工，因外貌出眾被網友封為清新店花而爆紅，更入選「十大無名正妹」。她擁有精緻臉孔、性感的S曲線，健康的膚色與零贅肉身材讓不少網友大讚「根本就是天使」，因此多年都受到大批網友關注。她在2012年還曾參加「關島購物大使台灣區超級選拔賽」，以高票當選第一屆台灣區關島購物大使，是台灣最初的網紅代表人物之一。

咁嘅身材，連女都想望一望！（IG圖片）

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在2016年，她赴日本沖繩來拍攝寫真，並推出寫真書《Sweet Time》。書中她大方嶄露性感身材，除了充滿陽光氣息的甜美比基尼、性感火辣各式內衣造型，也首次挑戰背部全裸一絲不掛，讓粉絲大飽眼福。

出過寫真添！（網上圖片）

難怪有FANS話佢身材比例唔科學啦！（IG圖片）

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但她傳出整容疑雲，網友最常討論她的大鼻子「前後不一樣，明顯改裝過」，還有傳聞台灣名媛孫芸芸的爸爸孫道存，欣賞她的天真無邪，認她做契女。

笑容夠甜美！（IG圖片）