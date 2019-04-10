許瑋甯陷台獨風波失《摩天大樓》角色　知情者：遭惡意舉報！　

34歲台灣混血藝人許瑋甯，近日捲入台獨風波，即使她親筆手寫道歉信表明「我不支持台獨」以示誠意，仍未能平息風波。今次事件似乎已經對許瑋甯的演藝事業帶來重創，有傳她原本5月參演的內地大戲《摩天大樓》，同日已遭換角。有知情人士指出，今次事件，許瑋甯是被有心人惡意舉報。

有傳許瑋甯今次陷入台獨風波，是遭人惡意舉報。（IG圖片）

許瑋甯因在IG上點讚一篇寫有「阿六仔」的貼文，掀起兩岸的敏感神經，慘被內地網民圍剿，指她侮辱內地人，更揚言要封殺她。有指許瑋甯今次是被人惡意舉報，導火線是她主演的電影《秘密訪客》，陣容包括郭富城、內地影帝段奕宏、張子楓等知名演員，可能是因為許瑋甯意外擠走其他女星，拿到電影角色，才會遭到有心人化身網軍刻意舉報她，作出報復，衝擊對方演藝事業。

經此一役，許瑋甯多年來的演藝事業受到重創。（IG圖片）

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事件發生後，許瑋甯於11日在微博發文澄清，同日下午又透過《中國電影報導》發出一頁425字手寫道歉信，表明「這世界上只有一個中國。我不支持台獨。我討厭分裂。」並說「比起演藝前途，我更希望保住做人的良心。」

許瑋甯先後在微博及《中國電影報導》發出道歉信：

雖然許瑋甯即時作出補救，但落得「兩面不是人」的局面，既得不到內地網民的原諒，同時惹來台灣民眾的不滿。許瑋甯更因此失掉角色，據《中時》報導，許瑋甯5月原本要到內地拍攝新戲《摩天大樓》，但在11日上午遭到換角。《摩天大樓》改編自台灣知名女作家陳雪的同名長篇小說，由陳正道、吳中天及許肇任3位台灣導演聯合操刀，據說製作規模接近電影格局。《秘密訪客》雖然已經殺青，但未知會否受到是次風波影響。