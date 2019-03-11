【導演會頒獎禮】曾美慧孜封影后　許瑋甯望與香港演員合作

香港電影導演會30周年晚宴暨年度頒獎禮昨日（十日）完滿結束，大會一共頒發了七個獎項，當晚星光熠熠很多導演和藝人等人都有現身。 而黃秋生和曾美慧孜（小美）繼早前於「第二十五屆香港電影評論學會大獎頒獎禮」榮獲影帝影后殊榮後，今次再下一城獲得「最佳男主角」及「最佳女主角」。

曾美慧孜憑《三夫》獲得導演會的最佳女主角。（葉兆康攝）

曾美慧孜憑《三夫》獲得導演會的最佳女主角，小美接受訪問時都話在台上領獎時特別緊張和激動，「最近有學廣東話，可能不是說得特別好，但本來想在台上用粵語感謝陳果給我這個機會，描述一下自己第一次在香港拍戲的情況。」但小美表示最後因為太緊張，所以都把準備的都忘記了。

曾美慧孜與黃秋生再次一起封帝封后，不知道會否預測接著金像獎的賽果。（葉兆康攝）

小美又形容這次拍戲的感受就似童話故事一樣，在她看來《三夫》的女主角就似一條美人魚，所以這次拍戲令她體會了一個如此不同的人生。而提到再次跟秋生哥一起封帝封后，會否對金像獎信心倍增？小美就話多少會為自己打下氣，但所有獲提名的演員都值得敬佩。

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許瑋甯想與香港演員合作

而台灣女藝人許瑋甯亦有隨電影《滅相》劇組現身，她表示自己其實蠻常來香港，只是今次是在一個比較正式的場合亮相，算是久別重逢。瑋甯又提到將來很想和香港的朋友合作，因為作為演員，當然很希望跟好的導演和演員合作，「如果有好的劇本，一定很想嘗試，希望在香港能讓大家看到我不同的一面，覺得我可以詮釋好各個角色。」女神許瑋甯這晚除了在現場跟很多香港演員重聚，更與舒淇和余文樂玩自拍。

許瑋甯接受訪問時，都提到將來很希望可以在香港多點發展。（視覺中國）

2014年許瑋甯在電視劇《16個夏天》中飾演暗戀林心如的女同志角色很受歡迎，更獲得《第50屆金鐘獎》女配角獎。提到最近有指許瑋甯將會再挑戰女同志角色，拍攝以女同性戀為主題的電影。瑋甯就話一直不排擠中性的角色，「其實生活中有很多中性的朋友，我覺得尤其是心裡面的一些想法或者是感情生活，對我來說很棒的事情。」這不僅是一種挑戰，也是如何把他們平常可能遇到的各種情況演繹出來。