被控台獨急撇清　台藝人許瑋甯手寫道歉信：不支持台獨，討厭分裂

日前，台灣知名女星許瑋甯因在社交網站Instagram上對一篇寫有「阿六仔」（台語「阿陸仔」諧音，即有貶低大陸人之意）的貼文點讚（like），慘遭大陸網民炮轟，更有人指她是台獨，揚言要封殺她。 許瑋甯今天發布了手寫的道歉信，表示「這世界只有一個中國」，自己不支持台獨，討厭分裂。

台灣藝人許瑋寧因點贊台獨而受到引起爭議，透過大陸媒體發佈道歉手寫信。（中國電影報導）

據悉，「點讚（like）」一事經網絡流竄持續發酵，即便許瑋甯在4月11日的微博發文道歉澄清，並直接關閉Instagram賬號，但似乎難隱網民砲火。許瑋甯目前更透過大陸「中國電影報導」節目微博發出手寫信道歉，表明立場「這世界上只有一個中國」。

她於信中透露自己整晚沒睡，內心懊惱又悔恨，提到「出現這樣的錯誤，第一反應不是自己受到怎樣的影響，而是會帶給多少人麻煩」。她也強調，比起演藝前途，她更希望保住做人的「良心」，她進一步說明這份良心指的是為同事、朋友與參與作品負責的良心，而「更重要的心，是像家人一樣不分你我」。

隨後，許瑋甯也提到自己母親祖籍在中國安徽，父親是美國、意大利混血， 「長著跟周圍不一樣的臉，小時候無論在任何地方，我都被認為是外地人，長大以後，乾脆跟自己說，我就是許家人 」。

針對備受外界懷疑的「台獨」立場，許瑋甯直接表明：「這世界上只有一個中國，我不支持台獨，我討厭分裂。」並表示喜歡大家和睦相處。更表達：「大家可以批評我，罵我，因為我確實做錯了事。現在有這樣的一個機會說出心裡話，表明我的立場，我已很感恩，最後，再次向所有人誠懇致歉。對不起」。