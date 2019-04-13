【珍百景】家族長輩都於3月19日離世　日本一家三口呢日如履薄冰

日本節目《珍百景》是一檔介紹日本各地千奇百怪現象的節目，當中曾經介紹過一個被「詛咒」的三口之家，在每年3月19日這天就如臨大敵般，全家都提心吊膽，小心翼翼。

這個在日本埼玉縣的家庭，每年3月19日這天，家裡的氛圍都會格外緊張，一家人做任何事都極度小心謹慎。父親開車出去工作、女兒出去玩等等行動都通通被媽媽制止，甚至連吃飯、洗澡、睡覺都會神經緊繃，擔心會有意外發生。

譬如爸爸吃飯時，媽媽會一臉緊張地提醒他慢慢吃，以防噎到；在爸爸泡澡或者睡覺時，媽媽也會用手去探一探鼻息，確認爸爸是否活著。

《珍百景》五年前還原該家庭在3月19日的狀態場景。（視頻截圖）

這些略帶「神經質」的行為，的確令人覺得詭異、匪夷所思。但事實上，這是一個溫馨的三口之家，夫妻相處和睦，幸福美滿。之所以會有以上的現象出現，是因為家中的長輩們，都在同一日——3月19日離世。據他們解釋，這位爸爸的父親、祖父、曾祖父都是在不同年份的3月19日，發生事故後逝世，就像「詛咒」一般，這令他們每到這一天，都會十分焦慮，坐立不安，不知道下一個會否是自己，所以會分外小心，杜絕一切危險發生的可能性。

因這三口之家中，爸爸的幾位長輩都於不同年份的3月19日離世，所以每年會格外小心。（視頻截圖）

時隔5年，《珍百景》節目組再次拜訪這三口之家，他們稱「這五年來沒有發生什麼事」，一家人都平平安安。如今在3月19日的「禁忌」也少了很多，女兒在當日還與朋友相約同遊迪士尼。

由於之前相繼過世的都是父輩繼承血脈的直系親屬，所以爸爸同女兒是「重點保護對象」，雖然同意女兒去玩，不過父母依然很擔心有意外發生，爸爸還在側邊「不滿」地喃喃自語：「又不是不讓你出門，為什麼一定要選擇今日。」不過最終都決定由媽媽載送女兒前往遊樂園，爸爸在家中工作，因為「父女聚集一齊太危險」。而媽媽也要求女兒要每隔一個鐘就發一次消息報平安，於是兩人的對話變作：

媽媽：「沒事吧？」

女兒：「還活著」、「信號很差」。

這樣的對話讓嘉賓同網友都覺得不可思議，但同時又覺得很可愛。（網絡圖片）

當爸爸想要泡澡時，媽媽也千叮嚀萬囑咐，注意不要泡暈了。一邊要緊貼女兒的動態，一邊要關心老公的一舉一動，媽媽真的為大家的安全操碎了心。

媽媽在這天絕對是家中最操心、最提心吊膽的人。（視頻截圖）

提心吊膽了一日之後，女兒在夜晚也平安地回到家中，父母終於可以放下心頭大石。

遊玩迪士尼之後，女兒最終平安歸家。（視頻截圖）

這如同「末日」的一日終於即將過去，戰戰兢兢之後，一家人每年都會在這天的最後時刻做一件事，就是好似跨年一樣倒數，慶祝平安渡過3月19日，大家都齊齊拍手歡呼：「生存下來了！」真是可愛的一家人！

雖然無法解釋為何父輩們都在同一日離世，但一家人互相關心，彼此牽絆，共渡難關的場景，令觀眾倍感窩心。

一家人在3月19日的最後一刻齊齊倒數，慶祝平安渡過。（視頻截圖）