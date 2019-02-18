【鏡中人】美少女入住酒店遇靈異事件？　廁所鏡後隱藏重大秘密

近日一名美國少女維多利亞(Victoria Rothe)，在Facebook發文講述自己一次入住酒店的經驗，她表示在房內出現了一名神秘女子，竟然是由鏡後爬出來，聽落仿如恐怖電影《鏡中人》(Look Away)的情節，究竟是酒店鬧鬼，還是另有原因？下文為大家揭開鏡中人的真相。

電影《鏡中人》講述少女受到欺凌，鏡中的另一個她出來復仇。（網上截圖）

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電影《鏡中人》講述一名少女，一直在校內受到欺凌，在家中亦得不到溫暖，每次徬徨無助，在洗手間的鏡子中，都會有另一個自己在蠢蠢欲動，不時想由鏡子中出來，取代該名少女。之後少女性情大變，先殺死校內欺凌自己的同學，為了搶走閨密男友，不惜殺死好友，橫刀奪愛。但殺戮事件並未停止，之後少女有感男友玩弄感情，再殺死男友，其後又殺死有外遇的父親，至於結局就先賣個關子，留待觀眾自己欣賞，但原來在現實生活中，確實有人遇過「鏡中人」的怪事。

究竟是少女的幻想，還是有鬼魅存在？（網上截圖）

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上月一名少女維多利亞，她跟好友Rebecca到外地出差，入住當地一間酒店後，卻感到房內似有人居住，又不時嗅到香煙味道，直至一次結束工作後，在酒店房內竟然遇上陌生女子，最初她不以為意，將對方當作清潔員工，之後發覺該名女子竟然拿著自己的手袋，才驚覺對方可能是小偷，但對方堅稱自己只是入錯房間，彼此糾纏一番後，維多利亞最終被對方逃去，經過一輪檢查，維多利亞發現沒有失去財物，而房間內反而多了頸鍊、手電筒及鐵棍等物，維多利亞通知了酒店後，即報警處理，但警方到來後只做了簡單筆錄及拍照後收隊離去，看來事件是不了了之。

美國女子維多利亞在Facebook分享一次入住酒店經歷，房內無端多了一人。（網上圖片）

洗手間鏡後有一大洞，內裡有枕頭、棉被、香煙，還可以通往其他房間。（網上圖片）

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不過最令維多利亞覺得奇怪，是酒店堅稱沒有遺失房卡，門鎖亦未有受到破壞，究竟該名女子是如何進入房間？之後維多利亞在洗手間的鏡檯上發現有奇怪粉末，鏡子亦有曾被移動過的痕跡，維多利亞遂跟友人一起拆下鏡子，竟然發現有一個大洞，內裡有著枕頭、棉被、香煙，顯然有人在內裡居住，而洞後還有隧道通向其他房間，該名女子一直在各房間之中遊走，監視著房客的一舉一動，伺機偷竊，維多利亞憶述是次奇異經歷，原來不是鏡中人，而是鏡後有人才真。