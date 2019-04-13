「風繼續吹－蕭」驚現登台字幕機　蕭正楠：寫返全名好唔好呀？

蕭正楠、曹永廉這個暖男搞笑組合真的十分受觀眾歡迎。（IG圖片）

蕭正楠、曹永廉兩兄弟自2017年合作主持《兄弟大茶飯》後人氣急昇，不少觀眾都覺得節目發掘了他們搞笑風趣一面。去年在《兄弟姊妹去旅行》中，兩人伙拍胡定欣和姚子羚拍攝旅遊節目《兄弟姊妹去旅行》，更獲得不少好評。 最近，兩兄弟又合作搵真銀推出《老廉蕭show》世界巡迴，繼4月初到訪新加坡登台舉行棟篤笑節目後，日前又飛到美國洛杉磯登台。在IG開心Share登機照時，還不忘「嘲笑」好兄弟一番：「帶著阿伯去登台 #扶著佢登機都快啲」引得網民發笑。

這個玩笑應該只是《老廉蕭show》工作人員不小心作造成的。（IG圖片）

不過，蕭正楠似乎是「上得山多終遇虎」，人生路不熟的他也有被「整蠱」的一天。事緣到達洛杉磯場地的他正在綵排當中，但不知工作人員有心定無意，在準備給他的字幕機，本來應該打上「《風繼續吹》－蕭正楠」時，卻將簡化成「風繼續吹－蕭」，同時他也將這個誤會放上IG與眾同樂。至於「風繼續吹－蕭」這一字句有何問題，大家就只能意會了。（提示：留意字句最後兩個字）

就連周柏豪以及TVB一眾藝人都留言，這個誤會十分好笑。（IG截圖）