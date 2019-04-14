【宣美香港演唱會】赤腳瞓地演出　全晚講廣東話勁用心

前Wonder Girls成員宣美昨天（13日），在香港舉行首個演唱會《2019 SUNMI THE 1ST WORLD TOUR 'WARNING' - HONG KONG》，獲不少miya-ne（宣美粉絲）入場支持。除了男粉絲外，現場亦有大批死忠女粉絲帶同手燈支持，可見宣美男女通殺的魅力！

開場時，宣美穿著性感透視連身裙，並赤腳登場，帶來個人出道單曲《24小時也不夠》，炒熱現場氣氛。除此之外，宣美當然亦有帶來多首人氣歌曲的表演，包括《Full Moon》、《Noir》、《Heroine》和《Siren》等。其中宣美唱出《Gashina》時，不少粉絲都有在台下一同跳出歌曲招牌的「手槍舞」。自言喜歡聽舊歌的宣美，昨晚亦有翻唱外國樂隊Toto和10cc，於70年代的歌曲《Georgy Porgy》和《I'm not in love》。

宣美蒙眼顯唱，讓粉絲更專心欣賞偶像平穩的唱功。

宣美昨晚為了能夠與香港粉絲直接溝通，她把所有台詞寫成拼音，全晚只用廣東話和英文對話，可說是非常用心。雖然廣東話發音未必標準，她讀出拼音時亦幾度讀錯而要重複再讀，可是宣美用心準備和練習的模樣，已經讓現場粉絲值回票價。最後宣美更透露，剛剛已完成新專輯錄製，預計年中左右推出，請粉絲多多期待。

宣美昨天全晚只用廣東話和英文與粉絲對話，誠意十足！