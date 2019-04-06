【多圖】「瘦底」宣美成功增磅8公斤　圓潤身型性感鎖骨依然明顯

有「腿精」之稱的宣美Sunmi，一向身型纖瘦，粉絲都羨慕不已。早前她曾講到自己為演唱會《2019 SUNMI THE 1st WORLD TOUR [WARNING]》的美國巡演增重8公斤，不少粉絲都留言表示支持偶像增肥，可是都有一部分人不相信宣美有刻意增重，笑言長肉後的她仍比一般人正式體重輕。

官方身高166厘米的宣美，曾在節目中公開體重為41公斤，過輕的問題令粉絲非常驚訝。雖然早前她增重8公斤至49公斤，可是仍然與正常女性58公斤的標準體重差一大截，甚至肉眼幾乎看不出宣美有增肥的證據。宣美曾講到自己天生瘦底，而且食極不肥，加上練習和舞台的大運動量，相信想肥都相當困難。

宣美Sunmi自Wonder Girls出道起就有「腿精」的稱號。（網上圖片）

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昨天（5日）宣美在韓國出席品牌活動時，身穿性感的背心低胸長裙現身，粉絲終於能夠清楚見到偶像增重後的「成果」。可見照片中的Sunmi，臉型比以前圓潤外，手脾亦明顯有變粗。不過事實上，增磅成功的宣美才與一般人的身材沒有大分別，鎖骨仍然清楚可見。見到偶像增肥成功，粉絲都大讚宣美散發着一陣健康的性感美。

宣美昨天出席公開活動，明顯見到有增重後的「成果」。（網上圖片）