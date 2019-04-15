【金像獎2019】宋慧喬拍住劉德華頒獎　宣布成為王家衛旗下藝人

韓國演員宋慧喬昨晚（14/4）出席《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》。喬妹以一身黑色晚禮服登場，與劉德華一同頒發「最佳電影」，期間喬妹與劉德華嘗試以廣東話和韓語朗讀提名電影片名，全場均報以熱烈掌聲鼓勵。

宋慧喬以頒獎嘉賓身份參與金像獎。（陳順禎攝）

宋慧喬與劉德華一同頒發最佳電影，兩人分別挑戰用廣東話和韓文讀電影片名，全場掌聲雷動。（網上截圖）

今次宋慧喬香港之旅不只為金像獎擔任頒獎嘉賓，還宣布與王家衛旗下的澤東電影公司簽約，與張震、張榕容等人成為同門藝人。喬妹參演王家衛執導的電影《一代宗師》，飾演葉問的妻子張永成，與梁朝偉演對手戲，加上喬妹十多年前已和王家衛認識。因此，澤東透過微博公布宋慧喬加入的消息：「宗師緣起，佳人永成。她，隔山隔海而來。歡迎，宋慧喬。」正是解釋喬妹加入澤東的因由。

澤東透過微博公布宋慧喬成為旗下藝人的消息。（網上截圖）

除了《一代宗師》外，宋慧喬也曾參演吳宇森執導的電影《太平輪》系列，她在金像獎紅地氈接受傳媒訪問，坦言今次與澤東簽約，不只希望可以參演香港和內地電影，亦渴望有機會和優秀的導演及演員合作。

宋慧喬希望加入澤東後，能與優秀的電影人合作。（陳順禎攝）

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