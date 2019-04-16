黃心穎歷年緋聞男星全面睇　曾強調不會喜歡有婦之夫

撰文： 最後更新日期： 2019-04-16 14:33

黃心穎一向被認為圈中「姣精」（有「姣Wing」稱號），加入娛樂圈後緋聞不斷，但近期就鮮有公開戀情跟馬國明，本以為心穎會收心養性，但今日《蘋果日報》驚爆心穎跟有婦之夫許志安的的士車廂出軌片段，震驚全港市民！

片段長達16分鐘，可以見到，心穎全程非常主動，更攬、拖、啜向安仔進攻，雖然安仔比較被動，但仍見得他很受落。除了安仔同馬明，究竟心穎跟哪位圈中人傳過緋聞？

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（微博圖片）

吳啟華

心穎跟吳啟華於2014年劇集《再戰明天》時，因為在戲中飾演兄妹而傳出緋聞。吳啟華經常在微博上載兩人的合照，更對她讚不絕口，除了讚心穎清純可愛，更指女方文舞全才、勤奮好學、力求上進，總之講得出的讚美說話通通都有。而戲外，吳啟華亦傳出跟石洋子離婚的消息，令外界猜測是心穎介入吳啟華跟石洋子的婚姻，不過心穎就否認此事，並表示強調不會喜歡有婦之夫。

*注：許志安為有婦之夫，跟鄭秀文今年結婚5周年

王浩信

心穎於2012年奪得港姐亞軍後加入無綫，主持《學是學非》不久便一劇接一劇。2015年據傳媒報道，她夥拍人夫王浩信拍攝劇集《東坡家事》外景時經常出雙入對，出席飯局都有男方陪伴。亦有指王浩信性格貪玩，有傳他婚後跟太太陳自瑤經常冷戰，在這段時間獲被黃心穎藉此乘虛而入。

*注：許志安、吳啟華、王浩信皆為有婦之夫

李思捷

不乏裙下之臣的心穎同樣在2015年被指搭上李思捷，兩人在拍劇期間暗撻半年。心穎被傳媒拍得坐思捷的七人車返回男方寓所，又行奶奶政策陪思捷母親食飯。而思捷當時接受訪問期間都曾經透露過，有帶過心穎返屋企食飯，不過後來心穎又否認戀情。

周志文

心穎於2017年跟圈中「筍盤」馬國明拍攝《宮心計2之深宮計》時朝夕相對，而擦出愛火花，兩人更是公認的一對。不過有傳媒發現有「姣Wing」稱號的心穎根本沒有為馬明而修心養性，向來喜愛夜蒲的她更背住馬明跟周志文結伴蒲夜店，兩人更忘形唱K，心穎更疑似因酒精影響而亂咀周志文。

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