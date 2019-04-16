黃心穎許志安激吻事件形象插水　《開心速遞》主題曲被抽起

許志安與黃心穎在的士內偷情震驚全港，二人形象瞬間插水，更有網民揚言，要罷聽由黃心穎主唱的《愛‧回家之開心速遞》主題曲《在心中》。

爆出黃心穎許志安偷情事件之後，有網民揚言罷聽主題曲。（網上圖片）

《開心速遞》在播出初期，起用曲調輕快的歌曲《latin soul strut》作為片頭音樂，自第225集起，改由黃心穎上陣，主唱歌主題曲《在心中》，但網上負評如潮，討論區連登更有一個長期帖文「不要黃心穎唱主題曲」。由於《開心速遞》是TVB皇牌劇集，又在合家歡時段播放，不少網民揚言要罷聽主題曲，更甚者有人直言一聽到主題曲就想直接熄電視，如此群情洶湧，據知情人士透露，TVB馬上有所動作，今晚會刪掉主題曲。今次心穎與許志安偷情，想不到連《開心速遞》都被牽連。

黃心穎自此歌手夢碎？（IG圖片）

其實黃心穎不甘只做演員，做歌手才是她最大的目標。有指她為了完歌手夢，瘋狂去聽演唱會取經，又主動結交音樂人做朋友，有傳更因此而冷落男友馬國明。有指黃心穎前年專程過澳門看許志安演唱會，多次主動出擊而成功攻陷對方，成為裙下之臣。

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作為一名準歌手，黃心穎可以主唱TVB最入屋劇集《開心速遞》主題曲，其實對她圓歌手夢甚有助力，今次偷情事件對她的演藝事業及歌唱前程打擊非常大。