【黃心穎許志安】馬國明媽媽被追問綠帽疑雲　尷尬苦笑：拍戲呀？

現年30歲的TVB小花黃心穎今日（16日）被揭背住拍拖近4年的男友馬國明，與「人夫」許志安於的士車廂中拖手兼激咀，疑二人雙雙偷食斷正，消息震撼全城！雖然黃心穎、馬國明、許志安同鄭秀文這四位主角暫未有回應，但就有媒體率先找到馬國明母親親自回應。

打扮得相當樸素的馬媽媽下樓看見大批傳媒表現相當淡定，被問道是否得知「準新抱」偷食時，馬媽媽就一臉愕然：「我唔明喎，唔係好清楚呢啲嘢。（今日有冇睇新聞？）冇。（心穎被影到……）喺度睇？冇真係冇。（𠵱家知道呢件事會唔會好愕然？）……」馬媽媽苦笑而不答。

馬媽媽親自接受訪問！（BBC截圖）

黃心穎許志安車廂激吻 網民激動鬧爆IG急刪留言功能

【黃心穎許志安】如果你係的士司機 真係為「道德」侵犯私隱？

+ 3 + 2

【有片】許志安黃心穎去年情深拖手唱《會過去的》 又拖又攬冧爆

再被TVB娛樂新聞台林子博追問兒子和心穎感情關係，她就稱：「（馬明同心穎係咪仲好好？）係啩…（對上一次見佢係幾時？）好耐啦喎。（過年有冇同你拜年？）有。（拜咗年之前就冇見過？）係呀。（馬明有冇同你講佢同心穎近排感情有咩爭拗？）冇喎。（感情好穩定？）我唔係好理呢啲小朋友嘅嘢，但你啱嘅，要結婚嘅要同我講。（有冇同你提過佢哋打算結婚？）冇喎，係做朋友。（但𠵱家新聞出咗，有埋片段，心穎同許志安…）我真係冇睇到喎，因為噚日我去咗打麻雀。（晏就12點先出。）我唔識，唔識搞呢啲嘢。馬明仲喺屋企睇波，我仲見到佢。（你出嚟之前佢仲睇緊波？）係呀，睇緊波。（有冇同你陣間要出去開工？）要，要開工。（有冇擔心佢？）唔知喎，又唔係真係證實到。（片段都幾清晰。）咁我陣間返去睇，同邊個話？（許志安。）許志安？許志安唔係…（係呀，Sammi老公。）鄭秀文老公？（佢哋合唱過，你有冇睇？）冇喎，真係冇。」

馬明好慘呀!!!（IG圖片）

+ 8 + 7 + 6

但馬媽媽就話見心穎次數唔多!（BBC截圖）

【黃心穎許志安】鄭秀文黃心穎是健身好拍檔 正室與情婦做朋友？

黃心穎許志安後車廂激嘴 網民湧入鄭秀文IG力撐：點都支持你

至於會否對心穎失望，馬媽媽繼續苦笑講道：「我覺得呢啲嘢畀返佢自己搞啦，我都冇理，假如佢拍咗拖咁耐，我都完全唔明，我覺得佢哋做娛樂圈，呢行呢唔係…好煩。（馬明係咪帶得佢最多返屋企？）3、4次。有時話佢唔使做嘢，咪返嚟屋企食飯囉。（對佢印象點？）吓？好普通啫…又唔係好鍾意佢，冇嘢。（會唔會好想佢哋快啲拉埋天窗？）冇呀，我覺得佢咁大個仔，佢要結婚會話我知。」

林子博就打開片段給馬媽媽看！（BBC截圖）

兩個人啲行為，點都唔似拍緊戲嘅......（IG圖片）

訪問後，林子博就打開新聞給馬媽媽看，馬媽媽看後就稱：「係咪拍戲呀？」此時，馬明的來電告訴媽媽不要回應傳媒問題，相信一切已經太遲。