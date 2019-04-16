黃心穎入行前已視馬國明為偶像　去年黃家合照戀情終曝光

許志安與黃心穎在的士內偷情震驚全港，兩位主角許志安和黃心穎各自有一段美好的姻緣，心穎與男友馬國明一向愛得甜蜜，不僅被外界看好很快就會拉埋天窗，更有不少人直呼心穎做「馬太」，想不到今日傳出女友偷搭人夫安仔，真係令人好擔心開緊工嘅馬明。心穎入行以來雖然緋聞不斷，不過女方自出道起就表示很欣賞馬國明，由粉絲變女友非常Dramatic。

許志安與黃心穎在的士內偷情震驚全港。（IG圖片）

黃心穎2012年選美時已公開表明喜歡馬國明。（IG圖片）

2012年公開表示傾慕馬國明

黃心穎2012年港姐亞軍，當年她在選美台上公開表明視馬國明為偶像，非常傾慕對方，她更直言很想和對方合作拍劇。每次公司活動與馬明同場，心穎一定會像小粉絲一樣捉住對方貼身合照。

黃心穎許志安車廂激吻 網民激動鬧爆IG急刪留言功能

黃心穎歷年緋聞男星全面睇 曾強調不會喜歡有婦之夫

心穎一入行就夢想成真，與馬明合作拍劇，非常興奮，更揚言將「第一次」拍劇獻給對方。（IG圖片）

2013年首次合作拍劇

二人很快就迎來第一次螢幕合作，2013年心穎在由馬國明主演的電視劇《On Call 36小時II》中客串做病人，當年心穎在IG放上合照留念並留言指自己第一次拍戲獻給了對方。

心穎在《為食神探》中色誘馬明，有指二人戲假情真。（影片截圖）

2016年拍《為食神探》撻著

及至2016年二人在劇集《為食神探》中再次合作，心穎在劇中強搶飾演岑麗香男友的馬明，劇中更有心穎着小背心色誘馬明的戲份。當時已傳出二人假戲真做，早已在現實中撻著。

馬明與黃家上下合照，間接正式公開戀情。（IG圖片）

2018年出席黃家聚會 戀情正式曝光

其實馬明和心穎的關係在圈中是公開的秘密，直到2018年年初，馬明出席心穎家族生日飯，馬明融入黃家，令戀情正式曝光，自此二人不避談戀情，更經常情侶檔出席活動。

馬明性格老實，又有豪宅揸手，獲封圈中「超級筍盤」。他一向出名天然呆，他亦指自己從來唔追女仔，有指是女方主動出擊倒追成功。雖然有筍盤在手，但心穎今次仍偷搭人夫許志安，可能印證粉絲與偶像應該保持距離的真理。