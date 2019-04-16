【黃心穎許志安】傳鄭秀文早知偷食事件　4月5日IG露端倪

黃心穎與許志安今日於車廂親熱的片段流出，立即引起全城哄動，雖然片段今日流出，但有傳原來當事人一早已經知道這段片段的存在！黃心穎和許志安於4月3參與友人聚會，當時一起大合照，更明顯有酒精飲品在場，結束聚會後紛紛離開，便發生了這事件。

黃心穎和許志安於4月3日參加友人聚會。（IG圖片）

佢哋兩個好多共同朋友，影合照時間唔中都幾親密。

片段今日出街後，兩位當事人和兩位當事人的伴侶都沒有出來回應，而許志安則決定今晚開記召交代事件。

如果事件是在4月3日發生，有傳四位當事人一早知道事件將會被爆，所以四人都已經有心理準備。而鄭秀文在4日5日在IG發文指：「有些事情要想清楚」，現在事後看回，時間十分吻合，可能就是要想清楚這件事如何交代。而有傳其實一早有人接觸當事人，所以黃心穎的IG亦早已經封鎖留言，更Del了Facebook，並不是今天的事，而他們亦一早有協調中。

鄭秀文於IG post文，明顯有心事。（IG圖片）

其實Sammi呢段日子應該真係幾難捱！睇吓佢呢排做緊咩喇。

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以下是許志安記者會上的內容：

首先就今日嘅記者會目的係真係好想親口衷心同大家講聲對唔住，我係要為我嘅家人、Sammi嘅家人、朋友同埋鍚我嘅人致萬二分歉意，因為自己做咗一件不被原諒嘅事。而呢個錯，我深深去反思自己，所以我今日嚟呢度，係想承擔我嘅責任，我嗰晚的確飲咗好多好多嘅酒，但飲酒絕對唔係借口做呢啲事，我非常之後悔，好難面對自己，接受唔到自己。睇到報道之後，我覺得自己好噁心，好陌生，我有反思覺得點解唔可以控制自己去犯呢個錯誤，起咗呢個色心，我覺得喺承擔負責要分兩個部份，第一個部份由呢一刻會暫停自己所有工作，直到搵返一個真正同埋正確嘅自己，重新去展示自己做人。第二部份係心靈上面，我覺得自己不知所謂，因為我嘅錯誤同行為，令身邊所有愛我嘅人，承受一種咁大嘅壓力同痛苦，我希望喺嚟緊嘅日子裡面，所有被我整傷過嘅人，都可以好好。呢一個報道令我深刻嘅反思，我最錯地方係迷失咗自己，最後我要再一次同所有愛我嘅人，令到你地難堪，我做錯咗，對唔住。同埋，對唔住Sammi，我唔知點樣去以後走我自己嘅路，嗰一刻係冇咗靈魂，我係一個壞咗嘅人，希望大家可以畀時間我搵返自己。最後再一次同所有朋友講聲對唔住。」之後沒有回答記白者問題便離開了。

許志安一現身，立即鞠躬。（葉志明攝）

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相信佢係真心喊。（盧翊銘攝）

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記者會後，許志安亦有其IG再發表一次道歉宣言。（IG圖片）

這是一件不可能被原諒的錯事，我不敢奢求原諒，因為我也沒有辦法可以原諒我自己。我只可以深切反省，並以最誠懇的態度，去為所有因爲這次事件而受影響的人，去說一聲，我真的做錯了，難辭其咎，對不起！



我沒有任何籍口，犯下了如此嚴重的行為，令到我的家人、朋友及所有愛我的人徹底失望，我感到非常遺憾和歉咎。我亦願意承擔由這次事件所引起的一切後果和責任。



最後作為一個丈夫，我要向Sammi說對不起，這是一個徹頭徹尾的錯誤，我感到慚愧及痛心。請大家給予時間和空間我去學習怎樣去改過及重新去做一個人。