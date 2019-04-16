【黃心穎許志安】如果你係的士司機　真係為「道德」侵犯私隱？

今日全港最轟動的娛樂新聞，一定是黃心穎與許志安疑似偷食的新聞。他們兩人在的士車廂內的舉動，無論摸、攬、錫、挽，全程都被車廂內的攝錄機有聲有畫地捕捉。黃心穎和許志安，兩位都是香港娛樂圈有地位的人，許志安出道33周年、與鄭秀文結婚5周年，被港人稱為圈中童話；而黃心穎出道7年，近年與馬國明拍拖受到廣大觀眾的認可及祝福，就連公司都開綠燈銳意打造一對金童玉女。他們二人就在車廂親熱，這個消息必定轟動全港，而車廂內恰巧又裝上了攝錄機，如果你是的士司機，手上有二人親熱的實證，你深知將這段片若經「傳媒」發放，就能公開二人的「罪行」，你會選擇如何處理？

（網上圖片）

車上裝攝錄機有可能侵犯個人私隱

根據「香港個人資料私隱專員公署」於2018年3月19日的新聞稿表示，於車廂內安裝攝錄機有可能涉及侵犯個人私隱：

1）公署重申，的士屬半私人空間，有別於其他公共交通工具，於的士車廂內安裝攝影和錄音裝置以收集乘客的影像及聲音，而其目的是識辨該人身份的話，該做法本質上已屬侵犯乘客個人資料私隱；

2）公署認為，的士車主或司機如旨在防止罪案發生，應先考慮其他較不侵犯私隱的方法。如有必要在車廂內安裝攝錄系統，車廂內須張貼清晰的告示，的士司機亦應及時以口頭方式提示乘客，以讓乘客知悉該輛的士裝有攝錄系統、該攝錄系統安裝的位置，以及乘客可否要求停止被監察，以便乘客可自由選擇是否乘坐該輛的士。

如果你見到二人親熱，會否拍片瘋傳？（網上圖片）

你的選擇如何？

以下你有 個選擇1）尊重私隱，裝作視而不見；2）尊重私隱，在二人上車／親熱途中向二人表示車廂內有安裝攝錄機；3）企圖阻止二人繼續親熱；4）不主動表明車廂內有安裝攝錄鏡頭，因為二人沒有觸犯法例而當沒事發生；5）將二人親熱的全部程，轉讓給傳媒兼公開所見的事實。

的士司機，你的決擇如何？