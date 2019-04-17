【黃心穎許志安】陳自瑤讚好鬧黃心穎微博　「做小三還那麼主動」

黃心穎和許志安昨日（16/4）被爆在的士親熱，成為全城熱話。許志安昨日傍晚舉行記者會公開向太太Sammi鄭秀文致歉，而黃心穎今日（17/4）亦透過Instagram和微博致歉。今次「安心」事件另一焦點，就是網上流傳疑似TVB幕後人員力數黃心穎拍攝《東坡家事》時，與王浩信過從甚密，王浩信太太陳自瑤更讚好斥責黃心穎的微博，令事件「花生指數」再次急升。

黃心穎和許志安被爆出在的士親熱。（網上圖片）

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昨日流傳的錄音不只稱黃心穎相當爛玩，曾自爆參與宣傳活動前去蘭桂坊飲酒，該名疑似幕後人員又稱不看好黃心穎與馬國明不會長久，更爆出黃心穎2015年在內地拍攝《東坡家事》時，與王浩信行為舉止親密：「佢（黃心穎）呀同王浩信拖手啦，成日痴埋佢度啦，肯定有景轟！」

黃心穎與王浩信拍攝《東坡家事》，被疑似幕後人員指行為舉止親密。（網上圖片）

有網民發現陳自瑤讚好指責黃心穎的微博，不過事後已收回有關讚好。（網上圖片）

內地網友在微博慨嘆黃心穎因今次親熱事件，令工作全面叫停，還未大紅，形象就宣告插水，還批評黃心穎：「好好地（的）對象站那兒卻跑去勾搭有夫之婦（應為有婦之夫），做小三，還那麼主動。」有人發現陳自瑤讚好該條微博，令不少網民對昨日流傳的錄音內容深信不疑。不過陳自瑤之後卻收回讚好，未知是被人發現而收回，還是純粹無心之失。

陳自瑤讚好微博，令外界開始揣測錄音內容的真實程度。（資料圖片）