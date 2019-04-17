【法證先鋒】高鈞賢青澀靚仔樣獲大讚：我都算係第一代小鮮肉

TVB經典懸疑推理劇《法證先鋒》系列最近在深宵時段重播，再度掀起煲劇熱潮，首集收視更超越過往在深夜重播的劇集，大受歡迎！目前正在播出第二輯，除了加入了佘詩曼、鄭嘉穎等新角色之外，飾演阿佘下屬的高鈞賢（Matthew）也備受矚目。近年轉往內地發展的Matthew，發展都相當不錯。

《法證先鋒II》最近在翡翠台深宵時段重播，當年只有24歲的高鈞賢在劇中飾演佘詩曼下屬。（電視截圖）

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Matthew在2005年參選第一屆香港先生奪得冠軍，外型高大靚仔，斯斯文文，懂鋼琴、冰上曲棍球和滑雪，深受粉絲喜愛。剛出道他就有機會參演重頭劇《肥田囍事》，其後更獲安排參演《法證先鋒II》，他在接受《香港01》訪問時都表示拍攝過程很開心：「同阿佘合作好愉快，嗰陣都仲好細個，可以話係第一代小鮮肉。當時呢套劇喺內地都好受歡迎，好多觀眾都係因為呢套劇先認識我，對我有印象。」

Matthew與阿佘在劇中有不少對手戲。（電視截圖）

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在TVB的9年時間裏，Matthew多被安排演一些文弱書生或斯文角色，演藝事業未有突破，於是在2014年決定離開無綫轉往內地發展：「初初都好順利，第一套劇就係拍《山海經之赤影傳說》。但始終30歲重新開始，所以自己都慢慢摸索。試過遇到啲好角色，但最後冇揀我都會覺得唔開心，不過我都會盡我能力去做，希望儲多啲經驗。（收入係咪都多咗？）當然，但始終唔係話全年都有劇拍，都要靠經理人sell我同自己爭取，呢四五年嚟我都試鏡過上千套戲。錢固然重要，但都會睇角色有冇得發揮。」

2014年Matthew約滿後離開TVB，轉往內地發展，第一套劇《山海經之赤影傳說》就與內地小生張翰、古力娜扎等合作。（IG圖片）

Matthew近年在內地慢慢演出知名度擁有人氣，曾在劇集《包青天》中飾演展昭、《戰狼.戰狼》飾演羅也君，令不少人對他刮目相看。最近他更接拍以澳門回歸為背景的劇集《彎彎的大灣》，目前在珠海如火如荼拍攝當中：「啱啱入劇組，呢套劇到時都會喺CCTV播。今次嘅角色係一個富二代，做羅嘉良個仔。細個睇《創世紀》已經好鍾意羅嘉良，當初都係因為佢先會返嚟參選港男，估唔到入行15年後終於可以同佢合作。」

Matthew曾在《包青天》中飾演展昭，討論度甚高。（IG圖片）

高鈞賢最近拍攝新劇《彎彎的大灣》，飾演一名企業家，與偶像羅嘉良有不少對手戲。（受訪者提供）

Matthew透露現時拍劇為主，閒時會去旅行，鮮有在香港公開露面，就連社交平台都難覓蹤影：「其實我近呢一年嚟都好少更新IG同微博，可能因為個人成熟咗，希望專心拍劇。」Matthew在北上發展前已經有一位圈外女友，兩人拍拖以來感情穩定：「大家喺埋一齊咁多年都好清楚想要啲乜，佢有時都會嚟探班。（有冇諗過再進一步？）暫時都未有結婚計劃，而家專心工作，但我想將私人生活同工作分開。（結咗婚都唔會公開？）私人嘢都想Keep private，但暫時冇諗呢方面。」

港男出身的Matthew，出道多年都依然Keep住Fit爆身材！（受訪者提供）

Matthew與圈外女友拍拖以來感情穩定，但他表示暫未有結婚計劃。（受訪者提供）