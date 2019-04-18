為演唱會肥底變鋼條　吳業坤體脂率激減至10%︰要撇除食嘢嘅慾望

吳業坤（坤哥）將於19/4在紅館開個唱《吳業坤小句號演唱會2019》，是繼2016年後，他第二次踏足紅館舞台。為了是次演唱會，他做足準備，除了練歌外，更向傳媒預告會大show肌肉。坤哥一向給人「宅宅地」的忠直斯文印象，今次不知道會給歌迷一個怎樣的驚喜呢？

早前，坤哥上載做gym相，做出高難度動作。（吳業坤IG圖片）

坤哥接受《香港01》訪問時，指自己用了9個月至1年的時間去操fit自己，特別是這半年來，都集中地進行training，果然準備十足。今次坤哥坦言希望給觀眾一個煥然一新的形象，所以近來秘密練兵。他自爆自己其實一直也是「肥仔底」，他搞笑地說︰「本身由小學六年級開始已經係『肥底』，因為嗰時嫲嫲成日每晚煮公仔麵俾我食。同埋我平時好鍾意飲啤酒，所以有好多好不良嘅脂肪儲存喺身體入面。」

2015年坤哥的身形明顯較現在腫脹。（資料圖片）

為了有一個更fit的身形，坤哥直言也下了不少苦功，但減肥增肌的方法也不外乎是運動配合飲食，他說︰「每日最好就係去做cardio啦，最好要抽時間做30分鐘。飲食方面我都有訂啲營養餐去食，佢係計晒啲卡路里，咁嗰度係好足夠嘅，都係高蛋白質同少澱粉質，同埋食多啲蔬果，但如果我運動量增加咗，咁就自己再去食嘢補充返啲體力，但都盡量係少油同鹽，我覺得飲食真係佔減肥過程嘅7成，秘訣就係，你身體需要幾多，就食幾多囉，首先係要撇除自己食嘢嘅慾望，淨返低嘅就係你生存需要嘅嘢（營養），要咁樣令自己清晰，同埋要有堅定嘅意志。」密集的訓練下，坤哥成功將體脂率從百份之二十幾跌至百份之十，體重就由180磅減到156磅，怒減二十多磅。

坤哥自去年開始「密謀」練大隻，不過他也自言減得其實算好慢，因為常常要拍劇，飲食和休息都不定時，令體重上上落落。（吳業坤IG圖片）

坤哥指邀請了組合MIRROR做個唱嘉賓，更一同練舞。（吳業坤IG圖片）

不過，坤哥指未能公布成績，要留待演唱會當日才能公開這個「秘密武器」，更揚然到時會「除衫」show成果，歌迷們就先期待一下吧！

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演唱會嘅坤哥，睇到小編個心撲撲跳