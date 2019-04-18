許志安人格破產難挽支持9月演唱會取消　Paco：希望唔使賠償！

黃心穎與許志安於的士車廂內連橫激咀纏綿的新聞爆出後，立即轟動兼震驚全城，全民齊聲鬧爆安仔同心穎呢對出軌男女，兩人形象插水。即使安仔已緊急召開記者會喊住認錯和鞠躬道歉，坦承自己起了色心，迷失了，犯了不可彌補的錯，自言自己「係一個壞咗嘅人」，並宣布即時暫停所有演藝工作，作深切反省，但都已經無法挽回昔日的一切。而安仔原定在9月假紅館開4至5場演唱會，現在亦要取消！

「安心偷食」事件轟動全城。

他的經理人黃柏高（Paco）已親口證實了有關消息，雖然安仔的演唱會已在籌備當中，但Paco坦言是因為公司同事都覺得現在好難繼續舉行落去，即使過渡時間也要好幾個月，取消是無可避免，現在要尋求其他項目去頂上原本安仔的檔期，不過仍未知是什麼項目。其實不勉強舉行實屬明智，以安仔現時人格破產，已很難再有人支持，他的公司忍痛蝕幾場紅館場租，總好過之後要迎來無法估計的損失。

安仔今次傷盡老婆鄭秀文心。

Paco還表示安仔除了9月的演唱會外，還有好多商演登台以及的內地騷等工作，相信都會受到影響或取消。至於今次的損失可有7位數字，Paco就謂目前不是錢的問題，最緊要是解決問題，坦言：「希望唔使賠償。」他又透露安仔現時的心情仍然好差，情緒極之低落。

Paco親口證實安仔演唱會取消。

作為一個歌手，相信每次舉行演唱會都會萬分期待，安仔亦是一樣，他於2月中時就曾在IG post了他為演唱會進行的第一個Meeting，當時黃心穎更留言表示：「服務第一......有機會嗎？」豈料現在真的沒有機會了！

網上亦顯示安仔9月的演唱會已正式取消。