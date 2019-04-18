【黃心穎許志安】持續佔據微博熱搜　網民關注鄭秀文友人痛罵花心

黃心穎與許志安「安心偷食」的新聞轟動全港。事件傳至內地亦得到不少網民關注，事隔兩日仍「佔據」微博熱搜榜多個位置。

黃心穎與許志安「安心偷食」的新聞轟動全港。事件傳至內地亦得到不少網民關注，事隔兩日仍「佔據」微博熱搜榜多個位置。（微博截圖）

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直至今日中午12時15分，「黃心穎許志安偷食事件」的關鍵詞仍「佔據」微博熱搜榜多個位置。其中「鄭秀文閨蜜痛罵許志安 」排名第一，達403萬搜索；而「劉浩龍稱許志安沒有喝太醉」和「黃心穎演唱的主題曲被消音 」，亦得到內地網民關注，排在微博熱搜榜第十一位和十三位，均有約44萬搜索量。

「鄭秀文閨蜜痛罵許志安 」的話題，出於鄭秀文的女友人「玻璃朱」（Bonnie Chu，朱庭萱）在其IG帳號上貼出近800字的長文為她發聲。「玻璃朱」直言黃心穎：「做的出這種事的女人真是無良心可言...不怕有報應嗎？面對情人的老婆時無羞恥之心嗎？」又痛罵許志安「背負一個賤男人的罵名」，為人毫無羞恥之心。

不少網民對此表示贊同，直指渣男「該罵」，又指喝酒並不是出軌的藉口和理由：