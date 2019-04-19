【鐵探】胡鴻鈞版劇集主題曲流出　何哲圖親證錄好後才決定抽走

早前有傳胡鴻鈞（Hubert）因為恃寵生驕、態度囂張而遭星夢雪藏，連重頭劇《鐵探》的主題曲《鐵石心腸》主唱位置亦遭因背未婚妻暗撻何雁詩的鄭俊弘取代，Hubert亦在Insatgram兩次強調自己忙於「拍攝劇集」。不過之前一直都只是「傳聞」。直至近日，有一名網民就將胡鴻鈞主唱的《鐵探》片頭放上YouTube，疑似是「原裝」的劇集片頭。

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何哲圖回覆《香港01》記者：「其實我哋係覺得鄭俊弘把聲比較適合先畀佢唱，但胡鴻鈞之後亦都會有主唱其它劇集嘅主題曲。」（梁碧玲攝）

星夢打算力捧謝東閔？

其實星夢除簽了周柏豪外，最近亦見有意力捧謝東閔的跡象。雖然閔大人是參加歌唱比賽出身，亦是《超級巨聲2》的第四名，但自從加入無綫後主力當主持和拍劇，鮮有唱歌的機會，亦沒有簽約星夢娛樂發展歌手事業。但原來閔大人在今年年初已加盟星夢，最近更為劇集《倚天屠龍記》主唱主題曲《得失一笑中》獲得不少觀眾好評，就連何哲圖都大讚閔大人嗓音獨特：「其實而家市場上面好少佢呢隻好剛烈、好有男人味嘅聲，而家大部分男聲都好柔，佢係可造之材，（打算力捧？）佢係可造之材嚟，好勤力，練歌好認真好一絲不苟。」

星夢娛樂的Facebook亦有分享閔大人的第一首劇集主題曲《得失一笑中》。（Facebook）

「其實我係歌手出身。」

「好開心可以唱到《得失一笑中》，好多謝老闆畀呢個機會我，」閔大人說。其實閔大人加盟星夢的消息一直沒有公開，甚至夢星娛樂的Facebook亦未有他的名字和相片，對此，閔大人笑言：「可能呢啲係老闆新招式嚟，每晚八點半開電視咪當公布咗囉（《倚天屠龍記》於逢星期一至五晚八點半播放）！其實原來呢件事就係想好低調咁話畀大家知，可能係公司想做一個反差咁囉，因為我入行之後都無乜唱歌，所以要等自己準備好，希望可以做到一個一鳴驚人嘅效果，希望觀眾都鍾意啦！不過最開心嘅係好多粉絲都記得其實我係唱歌出身，有得唱主題曲好戥我高興，反而有啲同事唔知我會唱歌。」

閔大人其實係電競高手嚟：