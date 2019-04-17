【倚天屠龍記】謝東閔獻唱全新主題曲　網友：還我《刀劍若夢》！

一如既往，在無綫看內地劇集經常要等，例如《武則天》、《延禧攻略》、《皓鑭傳》、《如懿傳》等等，全部都比內地慢一大截。不過觀眾們依然對無綫播放的內地劇集有所期待，其中一個最大原因定非有粵語配音莫屬。今《倚天屠龍記》終於在星期一（15/4）首播，亦如無綫作風，用自家製的歌曲作片頭和片尾曲，分別為謝東閔的《得失一笑中》以及菊梓喬的《你就是天下》。

謝東閔首次為劇集演唱主題曲《得失一笑中》。（YouTube）

菊梓喬主唱片尾曲《你就是天下》。（YouTube）

【倚天屠龍記】重用94主題曲《刀劍若夢》 原唱周華健無可取代

向1994版本致敬？ 網民撐新版主題曲配合故事

有言新版的《倚天屠龍記》是向1994年、由馬景濤飾演張無忌的劇集版本致敬，原因是沿用了周海媚（前飾周芷若，今飾滅絕師太）、小昭（許雅婷飾）在劇中所唱的歌曲亦是沿用於1994年版本、由辛曉琪主唱的《倆倆相忘》，而主題曲（內地版）亦沿用當年的主題曲、由周華健主唱的《刀劍如夢》（原為《刀劍若夢》，兩者的分別為前者是國語，後者是粵語）。但如無綫版本的主題曲被改，卻引來網民熱烈討論，紛紛要求「還我《刀劍如夢》」。不過亦有網民力撐閔大人的新歌的旋律和歌詞與《倚天屠龍記》的感覺很配合。

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