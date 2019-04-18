THE BOYZ周鶴年玩轉香港景點　6月聯同隊友開騷狂派福利

韓國男團THE BOYZ成員周鶴年向來備受K-pop迷關注，不止因為他在2017年參加Mnet選秀真人騷《Produce 101》，而且周鶴年是香港和韓國混血兒，早前放假時特意到訪香港，遊覽銅鑼灣、尖沙咀柏麗購物大道、天后等地方，他又在THE BOYZ的官方頻道分享香港之旅片段，更特意使用鄧麗君的《甜蜜蜜》作為背景音樂，令影片更具香港情懷。

港韓混血兒周鶴年早前在香港四處遊覽。（網上圖片）

周鶴年特意拍片，向THE B呈獻香港獨有風情。（網上截圖）

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另外，THE BOYZ今年展開亞洲巡演，除了會到日本東京和大阪開騷外，更將於6月14日假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行《THE BOYZ ASIA FAN-CON TOUR “THE CASTLE” IN HONG KONG》，與香港THE B（THE BOYZ粉絲）見面。今次是THE BOYZ首度來港表演，所以特意向全場THE B贈送海報和明信片，而THE B更有機會獲得Hi-touch、團體合照、簽名海報、簽名即影即有等粉絲福利。THE BOYZ香港場門票在4月25日起，於HK TICKETING 快達票及通利琴行售票處公開發售。

THE BOYZ將於6月14日舉行首場香港演出。