「好好先生」車震身亡　小三裸露下身重傷　台語女歌手談不堪婚姻

許志安和黃心穎車廂偷情事件鬧得滿城風雨，原本的「好好先生」許志安被大罵渣男，最受傷害的必然是他的另一半鄭秀文。台灣女歌手李素專亦不幸有類似的經歷，原本是個性踏實的丈夫，竟然因與出軌對象「車震」而遇上交通意外死亡。

台語歌手李素專上節目吐露當年婚姻的辛酸點滴。（影片截圖）

台灣節目《命運好好玩》最新一期找來台語歌手李素專，首次談及自己的婚姻。她的丈夫是她的初戀，也是唯一的男人，他原本個性老實，追求自己時非常浪漫，曾以毛筆書寫三大頁情書。沒想到婚後竟然性情大變，沉迷賭博不能自拔，前前後後總共欠債400萬台幣。更在他們生下孩子後，丈夫更開始有外遇，夜夜不回家，對方是風月場所的小姐，她去找小三，小三對她哭說自己不知道其丈夫已婚。回家後，李素專李素專也跟老公攤牌她已經知道外遇的事，更說「如果你能斷了跟小三的關係，你的負債400萬我就幫你扛下來。」但對方不領情，更表示已跟對方發展出真感情。

節目主持談起小三當時沒穿內褲，連他都覺得難為情。（影片截圖）

李素專後來想以假意離婚，挽回丈夫的心意，希望離開後，丈夫會想起自己的好，哪怕是等8年、10年，她認為畢竟為對方生了3個孩子。直到某天她接到一通電話，竟是老公車禍慘死的消息，而當時車廂中還有小三，她光著下半身，蹲在駕駛座下面，畫面令人難堪。

節目主持人指此事後來被廣泛報導，李素專指當時許多民眾認為是丈夫有外遇，是因為老婆又肥又兇，她自覺丟臉，因此自閉了一年才走出陰霾。

李素專是台灣閩南語歌手，代表作《出頭天》。（網上圖片）