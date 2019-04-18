【黃心穎許志安】黃心穎代言品牌紛紛割席　代言照被「人手遮蔽」

黃心穎自從被爆與許志安雙雙出軌兼在的士激咀後形象盡毀，辛辛苦苦建立的演藝之路亦瞬間一鋪清袋，除了有份參演的電視劇《牛下女高音》、《堅離地愛堅離地》被抽起，她演唱的《愛·回家之開心速遞》主題曲亦被換成純音樂，甚至連有份代言的廣告亦紛紛於這位受到眾矢之的的女主角割席。

與黃心穎合作的時裝品牌在IG正式將這位代言人「下架」。（Bauhaus IG）

與黃心穎合作的時裝品牌Bauhaus在醜聞曝光後慘受牽連，被網民瘋狂追擊，並於今日（18日）在IG正式將這位代言人「下架」，而與黃心穎仍然有合作關係的隱形眼鏡品牌Delight Hydration PLUS則依然還未與黃心穎劃清界線，官方網站上依然能見到她的蹤影。

隱形眼鏡品牌Delight Hydration PLUS官網依然見到黃心穎。（Delight Hydration PLUS官網）

雖然品牌暫時還未有動作表示要與黃心穎割席，但有網民發現她為該品牌拍攝的代言照片已經被某眼鏡店點樣「手動打格仔」，用白紙遮蓋她的臉部：「她代言的隱形眼鏡廣告，店員也自行處理。」照片火速在網上瘋傳，網民紛紛對這位店員的做法「讚好」，並呼籲各個品牌齊齊抵制黃心穎。