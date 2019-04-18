【黃心穎許志安】黃心穎傻大姐形象盡毀　有邊個姐仔等接捧上位？

黃心穎自從日前被爆背男友馬國明與已婚的許志安在的士激咀後，辛辛苦苦建立的鄰家女孩形象盡毀，更被火速冠上「姣花」、「姣精」等污名，花7年時間終於捱到做女主角的劇集《牛下女高音》、《堅離地愛堅離地》亦播映無期，難逃被雪命運，演藝之路瞬間一鋪清袋。

雖然黃心穎落得如此下場全是咎由自取，她亦同時令與她合作的演員所付出的心血付諸流水，亦令TVB失去了一個青春活力的傻大姐演員人選。TVB現在沒有了黃心穎，有誰能夠取代她成為下一個被捧的鄰家女孩？

湯洛雯

靚湯與黃心穎一樣是參選《2012年香港小姐競選》後加入TVB，雖然靚湯當年六強止步，但拍戲的機會則比亞軍的黃心穎多得多，入行初期因在處境劇《愛回家》中飾演李思思一角亦大受歡迎，鄰家女孩形象非常入屋。雖然靚湯入行7年仍然未有一套劇集擔正做女主角，但她飾演的角色都非常正面，很符合她本人的乖乖女形象，令靚湯成為TVB觀眾緣甚高的女藝員之一。

+ 10 + 9 + 8

江嘉敏

今年24歲的江嘉敏雖然加入TVB只有短短2年，已經接拍了10套劇集，而且她所飾演的角色戲份亦相當之重，可見她絕對是TVB的力捧對象之一。她在TVB接拍的第一套劇《親親我好媽》飾演清純女學生Venus而受到關注，而之後飾演的角色亦多為天真活潑的小女孩，加上本人身材嬌小、活潑好動的性格和baby face令江嘉敏的傻大姐形象更加深入民心。

+ 7 + 6 + 5

劉穎鏇

劉穎鏇（Tiffany）在《2016年香港小姐競選》中贏得亞軍，之後成為資訊節目《學是學非》其中一名「是非精」。以往《學是學非》的主持皆有很好的發展，例如李佳芯、黃心穎、張秀文都在節目中獲得巨大人氣，所以Tiffany在入行一年内就能獲TVB安排加入接物，可見TVB亦相當睇好她。雖然她只參演了三部劇的演出，但去年在台慶劇《兄弟》中飾演Zero一角，演技廣受好評，再加上清純外貌令Tiffany觀眾緣飆升。

+ 8 + 7 + 6

鄺潔楹

鄺潔楹（Judy）於2016年加入TVB，初時主要擔任娛樂主播，之後在《3日2夜》中憑住可愛樣貌和姣好身材備受關注，開始被安排拍劇，在《愛回家之開心速遞》飾演Venus一角亦受到網民歡迎。Judy雖然只參演過3套劇，而戲份都是比較少的小角色，不過她亦有很多主持機會，亦是《學是學非》的其中一位主持人，清純形象深入民心。

+ 8 + 7 + 6

伍樂怡

伍樂怡（Kelly）參選《2017年香港小姐競選》時呼聲最高，惟當時大熱倒灶三甲不入。因敗給冠軍雷莊𠒇，至今依然被網民稱為「民選冠軍」，樣子甜美的她備受網民喜愛，現開始獲安排拍節目和劇集。