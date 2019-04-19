【黃心穎許志安】於鄭秀文IG與網友罵戰　蘇永康不足12小時刪留言

許志安黃心穎事件已經發生了三日，兩位當事人、加上事件中的「受害者」馬國明和鄭秀文亦先後交代事件，昨晚正當大家以為鄭秀文發文暗示已原諒安仔之際，到了黃昏時段，於鄭秀文IG的聲明post上，蘇永康又突然與網民展開罵戰。有大量網民叫他：「話吓你老友喇X」、「佢咪又係同類，有乜資格話？」等等，蘇永康又竟然會回覆留言展開對罵。

許志安黃心穎事件已經發了約3天時間。

在鄭秀文的IG發文中，蘇永康只是留言數個Emoigi，即引來網民留言說：「話吓你老友喇Ｘ」、「佢咪又係同類，有乜資格話？」蘇永康又以「如果我係一樣的話，呢啲只係我與我太太嘅事用不著你多咀。」回話反打擊。此起彼落，你一言我一語，途中有其他網民加入混戰，更在IG Tag了蘇永康說：「大家傾得咁開心...我哋又繼續食花生，多謝你都嚟唔切。」蘇永康見狀又回覆：「咁食花生因住哽親。」

【黃心穎許志安】蘇永康於鄭秀文IG引起罵戰：選擇性記憶呀你？

鄭秀文在IG的聲明，得到不少圈中藝人留言支持。

當然，罵戰者眾，圍爐「食花生」者更多，罵戰非不但沒有將事件平息，更引來越來越多網民，當晚還有網民在討論區開Post，表示有「鄭秀文IG有新戰場」。罵戰消息於網上鬧得沸沸揚揚，似乎蘇永康或公司或知道事態嚴重，在事件發生後不足12小時後，將整段惹火留言刪除。

翌日打算繼續觀察蘇永康與網民之間互動的時候，就發現該筆留言已被刪除，只見到王君馨、雷頌德、薛凱琪和鄧麗欣等藝人的留言。（截圖）