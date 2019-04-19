【女兒們的男朋友】57歲黃日華自爆隱退內幕　全因為一個女人

靖哥哥黃日華近來不斷北上參加綜藝節目，說得一口流利的「港式普通話」大受歡迎，被冠以「北有蔡少芬南有黃日華」之稱十分好笑。近日他有份參與錄製的觀察類節目《女兒們的男朋友》播出最新一集，其女兒黃芷晴竟然在鏡頭前大爆他有「女裝廦」即時嚇壞眾人，同時又自爆隱退内幕不禁在鏡頭前流下男兒淚，引起廣大討論。

黃日華原來喜歡穿女裝的。（網上圖片）

57歲的黃日華靠演繹英雄人物而紅遍兩岸三地，就好似《射鵰英雄傳之鐵血丹心》的郭靖﹑《天龍八部》的喬峰…都是充滿男子氣慨的，但萬萬想不到這位英雄人物私下有一顆女人心，對女裝更是情有獨鐘。黃芷晴在《女兒們的男朋友》中講到爸爸缺點時就爆料：「他好特別他喜歡女裝」，即時驚嚇在場所有人，不過亦有在場嘉賓一點都不覺得奇怪，認為每個人有自己的嗜好是一件好正常的事。而黃日華偏愛女裝全因一個「靚」字：「因為我覺得女裝有很多款式都比男裝好看一點，男裝都是比較單調。夠大的我就買，我穿比較偏向中性的衣服。」除了他之外，黃芷晴的男友陳一天原來都是女裝嗜好者：「跟我好像，我也喜歡穿女裝，有一些我覺得女裝的衣服不知道為什麼好看一點。」他們均是貪靚的美男子而已。

黃芷晴大爆爸爸缺點。（網上圖片）

出道39年至今，黃日華的演藝事業一直處於高位，當紅年代更是每年出產四套劇以上。但就在2002年的時候，他就對外宣佈不再參演任何影視作品，只是偶爾以客串性質參與一些演出而已。雖然大家都知道他隱退只是想過正常人生活，但事實上全因太太梁潔華的一翻說話先令他下定決心隱退，黃日華邊喊邊講：「老婆跟我說，跟你結婚這麼多年，我好像生活在一個單親家庭裡面，她（女兒）有爸爸就好像沒有爸爸一樣，你每天都要拍戲沒有時間留在家裡陪陪她。每一次學校要見家長都是我一個人去，我一個人買菜一個人帶她去玩，你在哪裡，你有沒有有把時間留給我們多一點。」就是從這個時候開始，黃日華就決心好好分配時間，將多一點時間放在家裡。

黃日華邊講隱退原因邊喊。（網上圖片）

黃日華錯過了女兒好多童年時刻的過程（網上圖片）

1990年出生的黃芷晴從出生到青春期的時候，其實一直好少同爸爸互動，皆因當時黃日華幾乎每日都在劇組度過。因為太太一番說話，令他開始明白自己錯失了女兒的成長，所以放棄事業選擇家庭，對於這個決定至今他仍然沒有後悔：「事業不是我一輩子可以擁有的，可是這個家庭我可以一輩子擁有它，把它弄得好好的。我用了差不多七八年的時間，我一直陪我女兒，我覺得我非常開心。」不少網友聽到他這一翻說都十分感動，更直言他是一位真男人「好爸爸好老公」﹑「好男人」﹑「好爸爸典範」…將家庭放在第一位的男人少之又少。

黃日華覺得家庭比事業重要。（網上圖片）