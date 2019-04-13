【女兒們的男朋友】姜麗文男友表現不佳　秦沛：跟我比起來差一點

內地觀察類真人騷節目《女兒們的男朋友》熱播引起許多關注，特別是父女檔嘉賓秦沛（Paul）同姜麗文。 在最新一集中姜麗文就同男友柏豪嘗試做新手爸媽照顧柏豪表姐的兒子銘銘（15個月），沒想到在過程中二人感到非常吃力。與此同時在鏡頭另一邊的Paul哥就睇到哭笑不得，還批評柏豪起來，吐嘈他完全不及當年的自己，有感而發地提及身為單親爸爸的辛酸，睇到網友們都為之感動，覺得他完全是一位「神仙爸爸」。

秦沛罕有地大談身為單親爸爸辛酸。（網上圖片）

姜麗文同男友柏豪相戀兩年，在節目中幾乎集集晒恩愛，就在今集節目組安排一個挑戰給他們，讓他們嘗試做新手爸媽照顧小孩。15個月大的銘銘是柏豪表姐的兒子，面對陌生人照顧的銘銘當然會喊，就在此時姜麗文就不停哄笑，當完全駕駛不到之時柏豪就出現幫助，之後他嘗試沖奶給銘銘飲，跟足沖奶所有程序，獲得其他爸爸嘉賓大讚好男人。其後，二人就為銘銘換尿布，在這個過程中銘銘一直拒絕更換，搞到他們二人束手無策，最後由姜麗文唱歌哄他先順利完成換尿布，當一換完二人就筋疲力盡，體驗做人父母果真不容易。

在鏡頭外的Paul哥見到這一幕哭笑不得，當被問到覺得柏豪表現如何之時，他就似乎有小小唔滿意：「跟我比起來差一點。七十分，當然啦你看他還要我女兒在旁邊幫忙。我那時候就一個人就搞定了。他要我女兒在旁邊唱歌，我沒有我自己唱了。」似乎柏豪仍需努力呀！

姜麗文嘗試做媽媽照顧小孩子。（網上圖片）

二人為照顧銘銘已經筋疲力盡。（網上圖片）

得知做人父母甚艱難，姜麗文就回想起爸爸過去一個人照顧自己同哥哥的辛酸，覺得當年爸爸真的不容易，特別是身為單親爸爸：「他有好幾年是一個人照顧我跟哥哥，他要拍戲要工作要賺錢，然後要照顧我們兩個，聽上去很瘋狂。很難想像作為單親父母會是怎樣的。」聽到女兒講這一番說話，Paul哥都即時收起笑容，感觸地同大家分享這一段辛酸：「女兒那時候兩歲然後兒子七歲，背著一個拖著一個。我就比較辛苦一點，那時候我媽媽帶著他們倆移居在國外，可是我工作在香港，有時候一年大概起碼都六趟七趟這麼飛。有時候要問那個電視台統籌，幾時沒我的戲，哪怕是回去十天一個禮拜也回去。」聽到在場嘉賓都眼濕濕，網友們睇完之後都好感動「太扎心了」﹑「想想就想哭」…認為他絕對是一位好爸爸。

秦沛當年只要有時間就會飛去國外照顧兩名子女。（網上圖片）

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事實上，Paul哥都好少在人前提及自己身為單親爸爸的辛酸，眾所周知他同前妻梁盛子誕下姜文杰同姜麗文之後，因為文化差異個性不合就離婚。而其後梁盛子就同律師Chris Ho再婚，一對子女就由Paul哥照顧，所以到姜文杰同姜麗文長大之後一直都視生母為仇人，三母子關係就形同陌路。

姜文杰同姜麗文一直未能原諒梁盛子，這件事她亦一直放在心上。早年她接受DJ車淑梅的訪問時，她自己都表示當年好後悔離開他們，這個心結一直難解開。在2016年的時候，梁盛子就患重病不幸地在當年9月因腦溢血在溫哥華病逝，不少親朋好友都前來送她最後一程。據報導指身為子女的姜文杰同姜麗文則未有出現送別，甚至連花牌都沒有，可見他們仍然都未能對母親釋懷。

父子／女三人感情非常好。（網上圖片）