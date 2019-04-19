【社區健康型活墟】孫慧雪關注自閉症兒童：幫到人嘅時候盡量幫

孫慧雪今日（19日）灣仔出席由《香港01》主辦的「社區健康型活墟」貝智基金《陪著你跑2019》，她不但參加場內手作攤檔、創意手藝工作坊等以運動、健康為主題的活動，更為關注自閉症兒童的慈善團體貝智基金獻唱，盡顯愛心。孫慧雪接受訪問時說：「因為自己有咗小朋友就更加感同身受，原來小朋友有啲咩事嘅話，做父母係會好擔心。今日個活動係關懷特殊嘅小朋友、自閉症兒童，身為父母都明白，所以自己喺幫到人嘅時候都想盡量幫。」

孫慧雪稱之前有做義工幫助他人，不過近來因為太忙就暫停了。（陳順禎攝）

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提到孫慧雪為活動特別準備了歌唱表演，獻唱歌曲《陪著你走》及自己的新歌《小說故事》，其中《陪著你走》更是與一班小朋友一起表演，她說：「其實我上年已經同佢哋唱過一次，之後都有同佢哋一齊去錄音。錄音嘅時候要用好多力氣，要同佢哋玩、拋佢哋，之後再錄歌，真係個好大嘅考驗，因為錄歌本來已經要好夠氣力，跟住仲要用氣力同小朋友Warm Up。」

孫慧雪與小朋友一起合唱，稱自己本來就是小朋友蜜糖，很受小朋友歡迎。（陳順禎攝）

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說到兒子Riley時，孫慧雪露出一臉滿足的笑容：「佢而家好活躍，可以瞓晏覺又唔瞓、凌晨12點又唔瞓，猛咁話要搵媽媽！」身為人母的孫慧雪認為小朋友的每個成長片段都是特別的：「每一日都好難忘，見到佢嘅每一日成長都好得意！」又指照顧小朋友也有疲累的時候：「小朋友淨係黐住我，好攰，有時候想爸爸分擔下，但小朋友話唔要爸爸，令爸爸好傷心。」