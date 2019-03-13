孫慧雪事業家庭兩邊走　挑戰唱歌全因要「圓夢」

孫慧雪（Snow）今天（13日）出席婚禮雜誌頒獎典禮，特意穿了性感新娘晚裝出席的她笑言很久沒「扮靚」了：「自從結完婚之後都未試過盛裝打扮出活動，我仲記得當日結婚好忙，忙到咩都唔記得哂，不過今日算係性感都唔係好自然，好驚條裙跌落嚟。」

可能因為Snow以前常穿婚紗關係，她笑言已不想再跟老公穿婚紗和小朋友再影一輯相片，普通家庭照就Ok。（陳順禎攝）

Snow自從結婚生子後，除了忙於照顧兒子外，亦沒有放棄她的演藝事業，更首次挑戰歌唱。她透露選擇挑戰唱歌是為了圓夢：「其實今日工作完後一陣就要返去錄《勁歌金曲》，錄完之後又要即刻返去照顧小朋友，當然好攰，但佢真係好得意，不過其實拍劇我有十幾年經驗，但唱歌就真係有壓力，但呢個係我一個夢想。」

Snow為了做好唱歌這件事情不斷找老師教導，她希望在台上唱歌能做到放鬆狀態給好表演給觀眾。（陳順禎攝）

Snow常常在個人社交網站上跟網友們互動，早前她發佈了一張比較性感的照片卻遭到網友說了不太好的說話，她亦在網上反擊這名網友。Snow笑言其實對這件事情沒有感到生氣：「其實我唔係好嬲，我見到想講就講，我覺得既然大家諗乜就講乜，咁我都諗乜就講乜，依家嘅人都係鍾意真實嘅人，其實張相無乜問題，因為嗰個係胸圍廣告，我都著咗背心遮住，所以無乜嘢。」