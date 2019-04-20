迪麗熱巴短髮造型再次失敗　網友喪踩：完全拉低顏值！

內地90後小花迪麗熱巴自出道以來就備受矚目，憑藉精緻的五官、率直的性格圈粉無數，影視作品不斷，近年成為綜藝節目的常客，在時尚圈也擁有一席之地，是不少網友心目中的女神。

最近，迪麗熱巴為中國版《ELLE》拍攝雜誌照片，日前官方發布了幾張相片，讓大家先睹為快。相中的迪麗熱巴有別於平時優雅柔美的長髮造型，她戴上一頭黑色短假髮，以休閒裝扮亮相，呈現中性風格，有些似日本漫畫中的人物造型。

中國版《ELLE》日前率先曬出幾張迪麗熱巴的雜誌照片，讓大家先睹為快。（中國版《ELLE》微博圖片）

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迪麗熱巴出眾的外貌與獨特的氣質對多種風格都駕輕就熟，不過今次這個新的嘗試，卻有些差強人意。

首先，這頂假髮過於厚重，沒有質感同層次，一眼就令人看出是假的，而且頭頂厚實，髮尾太碎，毫無美感可言；其次，除了髮型的失敗，服飾的搭配也大失所望。三張照片中，迪麗熱巴總共演繹了三套服裝，第一套是黑色短袖內襯漁網長袖，第二套是一件簡單的Adidas上衣搭配白色珠片短裙；第三套則白色字母Tee與裸色短褲，外搭一件印花背心襯衣，不難看出，整體風格是想行年輕活潑的路線，但實在缺乏時髦感，色彩、材質的配搭也有些違和，甚至是過時，同以往的雜誌照片有很大出入，有網友忍不住表示「豈止是不好看，簡直是非常不好看」、「土」、「完全拉低顏值」等，看來造型師今次真是有失水準。

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雖然迪麗熱巴造型多變，但幾乎都是在長髮上做改變，譬如扎起的丸子頭、空氣陰長直髮以及長捲髮等等，一時學生味十足，一時又是仙氣滿滿的女神feel。而鮮有以短髮示人的她，每次都不太受好評。好似在2017年的電影《解憂雜貨店》中，她就以紫色超短髮出演，配上一頂報童帽，帥氣又隨性，儘管有些新鮮感，不過對比長髮造型欠缺時尚感，以及個人的獨特氣質，有失個性。

迪麗熱巴在電影《解憂雜貨店》中的短髮造型。（1905電影網）

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迪麗熱巴長髮造型比起短髮反而更能突出型格的一面。（微博圖片）

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