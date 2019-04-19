【黃心穎許志安】《早霸王》播安仔舊歌捱批　森美：時間上係敏感

黃心穎和許志安日前被爆在車廂中偷情，引起廣大市民激烈討論，雖然男女雙方已經先後公開道歉，但網民仍對兩人頗為反感，不斷留言追擊他們，連帶在他們道歉聲明中讚好、留言的人也被炮轟。

今日（19/4），森美和小儀在其主持電台節目《早霸王》中播出許志安4年前舊歌《你的男人》，有聽眾聽到歌曲後便立刻到節目facebook專頁留言，質問他們為何還要播許志安的歌曲：「叫佢聽返自己啲歌詞啦，仲有資格唱？」而森美和小儀在歌曲播完後亦急急解釋，指歌曲是節錄自上星期五（12/4）聽眾求愛的電話內容，當時是由聽眾點播。

森美曾與黃心穎在《森美旅行團》合作。（電視畫面）

Like黃心穎貼文 森美：覺得佢做錯事應該要道歉

森美接受《蘋果日報》訪問時，便再次澄清歌曲是節錄自上星期的節目內容：「因為時間上仲係好敏感，我哋喺節目講係唔想被誤會，都會小心處理，始終會觸及唔同聽眾、朋友嘅傷痛，會盡量小心啲，平時都盡量少談論，但因為首歌的確節錄上星期嘅節目，又唔會特登抽起。」問到商台有否下令禁播許志安的歌曲時，便指公司從來沒有限制，覺得適合時便會播歌。

提到森美日前向黃心穎的道歉文畀Like引起網友質疑時，他說：「原因覺得佢做錯事應該要道歉，就係咁簡單，有其他人諗其他原因，就一定唔係我嘅想法，但都理解有人會咁去解讀，因為好多人都好傷痛。」雖然他沒有正面回答事發後有否聯絡黃心穎，但指自己有為所有人祈禱。

森美和小儀主持的《早霸王》是商台的王牌節目之一。（資料圖片）