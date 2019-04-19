【黃心穎許志安】目標另有其人？　心穎被爆計劃失敗向安仔埋手

許志安與黃心穎日前被爆在車廂內偷食，安仔在16日開記者會公開道歉。（資料圖片）

+ 4 + 3 + 2

黃心穎與許志安日前被爆在車廂內偷情，兩人攬啜的片段曝光後即時掀起熱議。安仔與心穎先後透過記者會及IG公開道歉，而馬國明及鄭秀文（Sammi）也已經表態，事件似乎暫時告一段落。但昨日（18日）突然有雜誌報道指，心穎的目標原來是太陽娛樂老闆周焯華（洗米華）！

鄭秀文昨日（18日）在IG貼長文回應。（IG截圖）

「安心偷食」事件連日來掀起全城熱話，Sammi昨日（18日）終於打破沉默，在IG發長文表示不會放棄安仔，兩人將會攜手重回正軌，度過最難捱的時刻，網民紛紛為她加油打氣。而心穎及安仔就形象大跌，事業大受影響，不止兩位當事人被網民不斷攻擊，更拖累心穎家姐黃心美失去工作機會。其實心穎與馬明拍拖以來一直負評如潮，緋聞不斷，昨日再被爆原來她曾經處心積慮想搭上洗米華。近年凡是太陽娛樂的活動，她都會出席，但因為始終接近不了洗米華，於是轉向其他高層或藝人下手，就算是已婚的安仔她都不放過。

有報道指心穎的目標其實是周焯華（洗米華），但因為失敗先轉向安仔埋手。（資料圖片）

當初心穎自稱是馬明粉絲，在IG公開向對方傳情。（IG圖片）

報道又指心穎是用當年追馬明的招數，以小粉絲的心態向偶像下手，除了不停用短訊攻勢之外，還積極融入安仔的朋友圈，出席大大小小的活動和聚會，終於成功搭上安仔，更有指兩人已經秘交兩年，心穎還經常在IG Post與安仔的合照，完全不避嫌。