劉心悠成功挑戰極地賽跑：我人生第一個半馬！

藝人劉心悠、歌手梁釗峰和全職馬拉松運動員徐志堅成功挑戰北緯78度的嚴峻考驗，於挪威時間4月16日早上，在挪威的朗伊爾城完成極地馬拉松，當中徐志堅更以3小時01分43秒跑畢全程，成為賽事冠軍，而梁釗峰和劉心悠則分別在男女子半馬中以2小時15分51秒及3小時17分50秒完成賽事。賽後不斷咳嗽的梁釗峰坦言過程相當辛苦：「其他跑手跑得很快，我前面只有一個日本選手，總算是有個目標追趕着。回程那段我一度需要致電我的同事，因為實在低估了天氣，有點凍及大風，過程真的比想像中辛苦。因為我有個老問題，每當跑了十多公里，膝部便會開始痛，所以我最後五公里是捱回來的！」釗峰獲工作人員送上「釗越自我、快如疾峰」旗幟，笑謂父母命名「釗峰」，正正是這個原因。

梁釗峰以2小時15分51秒完成半馬賽事。

劉心悠則興奮表示：「這是我人生第一個半馬，我覺得今次的經驗難能可貴，對我來說已是相當好的成績，畢竟我最初預計要五小時才能完成。最難忘是當我一邊跑的時候風勢很大，有多次幾乎被風吹出去，好不容易才慢慢行回正軌！」

以3小時01分43秒跑畢全馬的大會冠軍徐志堅，賽前希望在三小時內完成賽事，他不諱言這是一場他參賽以來最辛苦的比賽，但總算做到他滿意的成績。最後三位香港代表在極地高舉區旗，又大叫「I Love Hong Kong」，場面感人。