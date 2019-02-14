劉心悠拍處女微電影　與「梁朝偉」共譜浪漫戀曲

劉心悠為奇華獻出第一次，參演以愛情為主題的微電影，與貌似梁朝偉的型男James及廣告界金牌導演David Tsui （徐佩侃）合作。心悠首次接拍微電影就施展渾身解數大展演技；同時心悠更於此微電影中獻出多個寶貴的第一次，包括首度與「毛孩」拉布拉多犬有多場對手戲，心悠不時要將戲中被視為與男主角的「愛情結晶」毛孩擁抱入懷，雖然首度與毛孩合作，卻毫無陌生恐懼感覺，反而洋溢着一片溫馨之情；此外，為配合劇情的發展，心悠與貌似梁朝偉的型男James更一同獻出首個微電影初吻，場面溫馨浪漫。

心悠CEO對住「梁朝偉」個樣勁甜！

是次微電影片長大約3分鐘，拍攝團隊需於兩天內完成所有場口拍攝，節奏相當緊湊，但製作時亦不失細緻與認真。拍攝期間給心悠很大的挑戰，便是需於數小時內演繹多種不同的情緒起伏，時而為戲中男拍擋傷心抱頭痛哭、時而要演繹二人之間的激烈爭執、或是展現二人佻皮搗蛋的溫馨場面，但心悠與男拍擋的情緒起伏都控制得宜，一拍即合，直接到位，令整個拍攝過程非常順利。心悠更謂拍攝前已很期待是次演出，除了因為首次與男拍擋合作之外，更透露事前特別了解過導演的其他作品後，已非常喜歡導演的的拍攝手法及技巧。

+ 7 + 6 + 5

除了微電影外，心悠與James亦於較早前為奇華嫁喜禮餅拍攝平面廣告。兩人皆穿上紅色搶眼的衣裳，時而依偎、時而甜蜜對望，透過情侶之間的溫馨互動，完美展現「一半 就是一直相伴」的幸福時刻。

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