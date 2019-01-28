【守護神之保險調查】劉心悠要搵男友　念力破宿命：用吸引力法則

無綫劇集《守護神之保險調查》一眾演員今日（28/1）出席在葵涌舉行的「慶團年盆菜宴」，與60位長者一齊共享盆菜宴，更大玩遊送禮物，現場氣氛熱鬧。劉心悠笑言日前經歷過人生第一次盆菜宴：「早幾日我約咗公司嘅同事，及合作開嘅工作團體，嚟我屋企一齊享受呢個盆菜，因為我以前冇食過嘅，大家可以圍住食一窩嘢感覺好開心，個過程好得意，可以係咁刮，都唔知刮啲乜嘢出嚟，覺得好好玩，今日係我第二次食。」

現場劉心悠與長者院友大玩遊戲。（梁碧玲攝）

此外，心悠被問到新年點過？心悠笑言：「會同媽咪飛去美國，去一個唔長唔短嘅假期。」是否順道與令一半過埋情人節？心悠續說：「我會喺嗰邊過埋情人節，同埋我阿媽。」聽你講咗幾年都係單身咁過？心悠笑說：「咩又係呀，咩意思呢，你挑戰我，咁事實係嘅，哈哈！」點解唔搵返個男友？「你呢個問題好有問題，邏輯上好唔合理嘅，媽咪都冇催我，其實佢都覺得我做嘢好辛苦，佢唔會擔心我，我哋應該用「吸引力法則」去諗，如果你覺得我冇就會冇，你覺得我有就會有，其實都係因為你咁諗所以我冇，係你詛咒我，哈哈！」