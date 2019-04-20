【黃心穎許志安】梁裕恆唔收口續撐心穎　樂易玲︰發神經，抽水！

黃心穎與許志安被爆出的士車廂激吻事件轟動全城，全城怒罵呢對出軌男女，安仔理所當然成為了負心漢，心穎亦被冠以「狐狸精」之名！然而落選港男梁裕恆 （Flow Leung）昨晚竟貼文力撐心穎，完全是反其道而行。曾於IG大讚「心穎bb可愛靚女」的Flow，昨晚突然於IG出post爆料，指心穎其實是事件中的受害者，她只不過是愛錯了人，誤信許志安會跟老婆鄭秀文離婚，所以才會跟對方在一起，是個一心追求愛情的女生。Flow此post一出，即被網民鬧爆。

Flow於IG出post爆料兼力撐心穎。(ig圖片)

雖然Flow的出位言論令他成為眾矢之的，但他似乎未驚過，今日早上再於IG story post了一張五格漫畫圖，繼續抒發他的感受，內容似有反擊網民的意思。漫畫中除了主角本人，他四周的人臉上都流着血，主角置身其中明顯是個異類，顯得格格不入，於是他自己打了自己一拳打到流血，變得同大家都一樣了。難道他是想表達自己現時的情況？他出post後亦繼續被網民鬧個不停。

Flow以呢張5格漫畫圖抒發感受。(ig圖片)

而Flow亦有回覆傳媒表示，自己只是將所知道的事實講出來，憑良心說話，並非博上位，也預了會得到外界一致的負評，又強調自己無話心穎沒錯，心穎是有錯，但並非片中所看到的勾引或是做主動，又謂明顯心穎和安仔的關係並非那天開始！他批評大家不去思考或尋求事實的真相，而是選擇站在道德高地去踩死一個人，更直言覺得今日的香港非常恐怖。他希望大家可以公道一點去看這件事。

Flow竟然話心穎係真心愛許志安。

他還引用林子祥的歌曲《敢愛敢做》去表達自己的想法，認為即使是藝人也應勇於面對已變質的婚姻，敢於追求心中所愛。Flow又話如果自己要搏上位，他情願在旺角裸跑！不過樂易玲就直指Flow是在發神經和抽水，絕對不信對方所講的所謂事實。

樂易玲直指Flow抽水。(資料圖片)