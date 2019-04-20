【力撐黃心穎】落選港男梁裕恆大起底　曾揚言：我想要知名度！

黃心穎和許志安偷食事件發生多時，男女雙方先後公開道歉，許志安更獲妻子鄭秀文原諒，不過他們依然被攻擊不斷。今日，竟然有人在Facebook開post力撐黃心穎，指她只是一個追求愛情的女仔，這個人就是2016年落選港男梁裕恆。

梁裕恆出post力撐黃心穎。

梁裕恆現時是TVB藝員，參加2016年度香港先生選舉入行，今年33歲，是一名健身教練。他入行前做過消防員，在參選港男被視為大熱，無論在言談舉止或是身材比拼上都是並列前矛，在意外出局後，接受傳媒訪問時更表示已辭去消防員工作加入娛樂圈，他曾說：「我想要知名度！」更表示自己的終極目標是興建孤兒院。

而當年港男最後四強人選為1號鍾君揚、4號黎振燁、5號胡㻗及9號丁子朗。

梁裕恆本人極大隻。

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當年港男到了南生圍拍外景，梁裕恆（左三）也是其中之一。（林通賢攝）

梁裕恆雖然沒有太大名氣，不過近幾年的TVB大作也有份參演，包括《飛虎之潛行極戰》、《兄弟》和未上映的《機場特警》。在《飛虎之潛行極戰》更不時騷肌，將黃宗澤比下去。

大家對佢有冇印象呀？

在過往接受傳媒訪問，曾經坦承自己是「廢青」的梁裕恆，在做消防員之前是一個髮型師，其後轉行到消防員，曾經將它視為自己的終身職業，卻突然之間又轉行做健身教練，然後提起勇氣參選港男。加入娛樂圈後，上面提及過他想要知名度，今次他做到了！