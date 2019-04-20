【勝利醜聞】再有女性指證參與海外聚會被強姦　掌摑30分鐘唔識醒

由BIGBANG前成員勝利爆出的「勝利門」，終於陸續有受害女性站出來指證鄭俊英和崔鍾訓等人。除了在女性不知道的情況下，非法拍攝色情物並在聊天室內散播外，更開始爆出眾人犯下強姦的罪行。

繼日前一位自稱是鄭俊英及崔鍾訓等人好友的女性A，通過《SBS funE》大爆，曾於2016年飲醉後，在一酒店內被5人輪姦，並已通過警方搜集得來的照片及影片，得悉自己是受害者之一後，再有一名李姓女性通過《SBS 8點新聞》指證。李姓女子表示，2016年通過朋友介紹認識勝利一行人，並受到邀請與Roy Kim等人一同去海外聚會。由於講到有安排女姓專屬房間，所以沒有多疑並接受邀請。她指自己平時酒量非常好，可是當時在男生房間一同喝酒後，很快便失去知覺。

李姓女子接受《SBS 8點新聞》訪問，指被友人掌摑30分鐘也沒有反應。（影片截圖）

李姓女子提及，隔天是在沒有穿衣服的情況下醒過來，期間同行朋友掌摑及掐她手腳近30分鐘也沒有反應，更講到醒來的時候在一張床上。近日「勝利門」爆出後，李姓女子已通過影片確認自己是受害者之一。從警方提供的影片中，該名女姓被聊天室內的金某，在神智不清的情況下強姦。當時金某把影片發布到聊天室，崔鍾訓回應「為甚麼這麼短」和「這是甚麼，她昏迷了吧」，向鄭俊英等人炫耀。而事件發生超過三年，眾人沒有道歉外，金某更強調兩人是在協議後發生性關係。

金某曾把強姦李姓女子的影片，發布到聊天室內與成員分享。（影片截圖）