粉絲失手袋反得親筆信　池昌旭暖男行徑被大讚

韓國演員池昌旭在當兵期間也沒有停下來，參演了由陸軍製作的音樂劇《新興武官學校》，同劇演員還有姜河那、INFINITE聖圭和後來加入的SHINee溫流、趙權，陣容十分鼎盛，每一位都能唱能演，要不是在軍中，在外面可能很難看到這個強大的組合同台演出音樂劇，所以吸引不少粉絲到場支持。而在近日，一則關於池昌旭的溫暖事跡引起熱烈討論。

池昌旭將於4月27日（下星期六）退伍，日前宣告收到電視劇《星星之城》的男主角出演提案，並正在積極討論中。

一位在韓留學的越南學生與朋友一起去看池昌旭有份演出的音樂劇《新興武官學校》，演出後更為池昌旭送上禮物，也許是心情太亢奮的緣故，忘記了自己的個人手袋放在禮物袋裡，一併送了出去，後來才發現手袋不見了，感到甚是慌張。隔了兩天，粉絲收到來自警署的電話，說是池昌旭將手袋交了給警察處理，更留下了一份禮物！

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粉絲在取回手袋時，發現裡還有一張池昌旭的親筆信，令她感到十分驚喜。信件中寫道：「應該很慌張吧？以後要看好手袋哦。謝謝您的禮物，也謝謝你來看演出，下次再見吧！！」還在信末附上親筆簽名，引來不少粉絲大呼羨慕、又大讚池昌旭是個暖男；更有粉絲笑言這未嘗是個獲得親簽的好方法。