【勝利醜聞】勝利自白信批記者想成名　池昌旭慘被節目拉落水

前BIGBANG成員勝利爆出的「勝利門」，仍在調查當中，同時傳媒亦不斷報道新進展，可說是內情越爆越多。昨天（23日）SBS播出節目《我想知道真相》就最近有關勝利涉嫌性交易和逃稅等事件，作出深入的調查。不僅公開勝利的自白信外，更意外把另一男藝員池昌旭捲入事件，因而要公開道歉。

昨天播出的《我想知道真相》中，公開了勝利342字的自白短訊。當中勝利講到：「我現在說的話不算甚麼立場，但我認為這次事件是被點燃成犯罪的罪行。」勝利批評這次爆出的事件中，傳媒泄露個人手機情報，權益會沒有保護自稱是舉報者的無名律師，讓他們接受娛樂記者的採訪等，全部都是記者想出名的行為。向大眾公開的資料對話來源，亦從來沒有確認其真實性，表達自己由於有固定所屬公司，所以不能自由回應及反駁傳媒，被惡意利用的心情。

《我想知道真相》公開勝利的自白短訊，批評記者為成名而惡意利用事件。（網上圖片）

節目公開的多張照片中，唯獨只有池昌旭沒有打格，實在容易令人引起誤會。（網上圖片）

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除此之外，其中一幕講到Burning Sun背後來自台灣的大老闆林師母，是一個與演藝界人士非常熟絡的大人物，於是公開了幾張林師母與藝人的合照。可是公開的合照中，唯獨只有池昌旭的樣子沒有打格，因此意外捲入近日醜聞。池昌旭所屬公司已立即發聲明指，池昌旭與林師母毫無關係，報道的照片出自與粉絲的合照，請傳媒克制及警告造謠人士。其後《我想知道真相》節目中也為事件道歉，表示照片只是想說明林夫人與韓國演藝界之間的來往，並不是想將池昌旭與Burning Sun拉上關係。至於唯獨池昌旭的樣子沒有打格，節目組則承認是工作人員失誤。

正在軍隊服役的池昌旭，突然慘遭節目捲入「勝利門」。（視覺中國）