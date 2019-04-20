譚杏藍首度在熒幕水著上陣　唔怕男友呷醋：恆仔好proud of我身材

香港歌手兼網路紅人代表譚杏藍（小花），在「黃Viu煲劇平台」播出的不眠旅遊真人騷《No Sleep No FOMO》印尼站，挑戰60小時內不眠不休、完成60項精彩刺激的FOMO任務。小花更為節目獻出多個「第一次」：除了首次以全英語拍攝節目、跳瀑布、瞓鬼屋等，更首度在熒幕水著上陣！近日佢亦孖男友恆仔拍片，進行「拖手鬥耐挑戰賽」，期間更「人鬼情未了」上身，二人三手整陶瓷，實行將《No Sleep No FOMO》的挑戰精神帶到香港。

憶述處女泳衣造型登上綜藝節目，小花笑言：「都唔算係三點式，泳衣嚟嘅。」問到男友恆仔會否吃醋，她搞笑謂：「我男朋友好proud of我嘅身材㗎，你知啦，我咁火辣，哈哈哈，講笑啫。其實我冇專注喺着咩上陣，比堅尼又好、泳衣都好，因為嗰個挑戰係要跳瀑布，呢一關對我嚟講真係太驚嚇。」

譚杏藍首度在熒幕水著上陣。

泳衣上陣的小花身材均稱，原來變靚心得非常簡單，她曾透露一切從飲水開始，「每天至少要吸收2.2公升的水，如果你問我最大的感覺，皮膚變好，暗粒消失無蹤；身體變成易瘦體質、便秘改善、精神好了。」她亦建立了健康的飲食習慣，有空時會就自下廚，採取少鹽少油的料理方法，減輕身體負擔。從前「零運動」的小花，現時已變身馬拉松好手，今年更完成了人生第三個全馬，她認為運動對健康相當重要，同時強調人要愛惜自己：「每個人都應該愛自己、愛自己嘅身體，對於展示自己嘅身材，我覺得OK、舒服嘅。」

小花剛完成台北10公里馬拉松賽事。

此外，近日小花亦孖男友恆仔拍片，與其他YouTuber情侶進行「拖手鬥耐挑戰賽」，二人要在一整天內，全程拖住手完成一連串任務，包括「二人三手」整陶瓷、打籃球、甚至打邊爐！小花坦言好有難度：「我哋兩個真係唔係成日拖手，勁懶得拖，（恆仔：好唔方便嘛！）我同佢拖手永遠都唔可以超過一分鐘。」

雖然賽前毫無信心，不過拍拖多年的小花和恆仔默契十足，最後更贏到開巷！小花笑言：「拍呢條片，係因為想佢感受下，我之前喺峇里60個鐘嘅無眠感受。」恆仔又大讚女友勇敢：「你嗰個（挑戰）應該『甘』好多，我記得你要喺間冇人嘅鬼酒店過夜，跟住又要挑戰你最驚嘅離心力。其實我聽到嘅時候，除咗鬼酒店之外，其他我都好想玩㗎。」未知小花有沒有打算帶男友重遊舊地呢？