【多圖】台綜藝節目蘿莉塔火拼熊熊　口才同身材究竟哪一邊勝出？

身材好的美女拍攝綜藝節目，一定有著數？偏偏經常上吳宗憲節目的蘿莉塔，卻是其貌不揚，但就超級識得搞氣氛，甚至以寸吳宗憲聞名，而在新一集《小明星大跟班》中，將身材火辣的女星熊熊(卓毓彤)，跟牙尖嘴利，風趣幽默的蘿莉塔比較，二人同樣騷價究竟製作人會選擇誰人到場呢？內在美和外在美來一次直接較量。

蘿莉塔其貌不揚，但口才佳反應快，是吳宗憲綜藝節目常客。（網上截圖）

幕後人員讚蘿莉塔連綜藝天王憲哥都敢寸，所以喜歡她拍攝節目。（網上截圖）

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潮語話「你的樣子如何，你的日子也必如何」，但在台灣綜藝圈卻似乎有另一番見解，近日由吳宗憲主持的綜藝節目《小明星大跟班》，將多位同騷價的藝人放在一起，看看幕後製作人會如何選擇，而其中一對互相PK的女星，竟然是身材火辣的熊熊，跟公認醜女蘿莉塔比較，但出來的評語卻並非一面倒。

熊熊身材火辣，而她賣點是傻傻的天然萌。（IG圖片）

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蘿莉塔一開始已直接說將自己跟熊熊放在一起很不合理，「因為她就是一個大奶妹，如果我是製作單位，我當然會發胸部大的」，句句夭心夭肺，嗆得熊熊只能傻笑。之後節目訪問製作單位，對熊熊的評語，大多只是「胸部很美很大」，而蘿莉塔卻是一致好評，讚她「這世界上只有她跟Sandy敢嗆憲哥了」、「因為在節目上常常會講很多八卦」、「她罵人很有創意的」、「她有內涵口才好反應快，可以短時間要她本質上變美，但反過來熊熊不能有蘿莉塔的口才反應」。

蘿莉塔口才反應俱佳，拍攝綜藝時的互動相當可觀。（IG圖片）

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經過一輪比拼，讚賞蘿莉塔的大有人在，只是製作幕後有不少男性直接表明只會看身材，最後熊熊以17票險勝蘿莉塔13票。吳宗憲即打圓場說「有時候也要樂於當花瓶也很好啊，花瓶也有花瓶的責任。」蘿莉塔和熊熊各有捧場客，在百花齊放的台灣綜藝，各自有生存空間。