《我們與惡的距離》成史上最好評台劇！IMDb評分直逼《權力遊戲》

《我們與惡的距離》不但在台灣引起瘋狂討論、集集洗版各大社群平台，國際上亦相當受到矚目！在美國知名影視評論網站IMDb中甚至以高達9.5分的推薦，超越近年其它口碑台劇，如《通靈少女》、《麻醉風暴》等。《我們與惡的距離》以10集共4300萬台幣成本打造，亦為台劇開創新高度。

《我們與惡的距離》IMDb評分直逼《權力遊戲》（截圖）

《我們與惡的距離》為CATCHPLAY首部發行台劇，以發行電影的高規格，打造和以往台劇不同的宣傳規格，成功炒熱媒體話題及觀眾的期待度。CATCHPLAY執行長楊麗貞說：「我對於一個劇集能以這樣誠實卻又溫暖的方式，來探討活生生存在於我們之間的許多議題，實在是非常感動，讓我覺得一定得做些甚麼，能讓我們以國際電影發行經驗來為台灣戲劇出力，是我們的榮幸。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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