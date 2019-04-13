《我們與惡的距離》｜殺人犯媽媽的痛苦：與女兒斷絕關係只因愛？

「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年去養一個殺人犯！」

《我們與惡的距離》劇照

HBO ASIA原創劇集《我們與惡的距離》（The World Between Us）自播出以來，在台灣及內地引起極大迴響。

故事由一場隨機殺人事件講起。幾年前，一個平常行為舉止極正常的男子突然在電影院拿起槍械沒有目標地胡亂殺人，造成了九人死亡，數十人受傷，最後最高法院判他死刑。

《我們與惡的距離》並不以這個隨機殺人事件作為故事主軸，而是以加害者的家人，以及受害者家屬在事情發生之後的生活作為故事的重點，嘗試在劇集討論法律、人權、加害者家屬與被害者家屬心理、媒體倫理等複雜的問題。

我哥是殺了很多人，但我和我家人連活下去的權利都沒有嗎？

《我們與惡的距離》劇照

往往悲劇發生後，各方人士都會嘗試為隨機殺人事件找原因，其中「家庭背景」、「父母教養」、「小時候被忽略」就是最常見的連結。而在事件發生之後，加害者的家人被起底，不單在網上被斥罵，在現實生活也會被排斥、被唾棄、甚至生命都會受威脅。

很多時候，我們會被情緒左右，把憤怒與悲傷帶到加害者家屬身上；又或許很容易就因為片面的資訊，以及一面倒的聲浪去否定某人。可是，大家都沒有想過隨意說出口的一句話，可能都會對別人造成傷害。

《我們與惡的距離》劇照

在劇內，加害者的三位親人就在「養出一個殺人犯」的痛苦下匿藏起來：父母在記者面前代替兒子下跪，妹妹從大學退學，然後一家人便消失在人前，過著極頹廢的生活，就連窗口也以厚厚的報紙密封，不見天日。

伴隨著加害者的殘酷，就連沒有犯罪的家屬都被社會判了死刑。

家裏要死就死三個人就好了，不能連你也葬在這裡

《我們與惡的距離》劇照

加害者罪大惡極，值得別人痛恨，可是我們都忽略了加害者的家屬同樣心碎，就好似劇中所言：「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個二十年去養一個殺人犯！」

雖然不是每個父母都愛子女，也不是每個父母都會給子女一個無憂的生活，可是當子女生活過得不好時，絕大部份的父母都會心痛。為了讓女兒可以在社會上「活下去」，加害者的媽媽決心要女兒與家庭劃清界線，帶著她去改名，更讓她向外人說：「如果有人問起你的父母，你就說他們因為交通意外去世了。」

《我們與惡的距離》劇照

她不捨女兒斷送未來，決絕地與女兒斷絕一切關係。讓女兒可以如其他人一樣「正常」過生活，抑或是與家人在一起才是一個比較好的決定，或許大家都無法判決吧。可以肯定的是，為了讓女兒可以擁有活得更好的可能，「斷絕關係」這個看似狠心的決定，其實就是一個母親對女兒最大的愛。

《我們與惡的距離》精彩劇照：

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