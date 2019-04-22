黃淑儀過ViuTV夥拍ERROR　《吾淑吾食》玩完：監製話免珊姐尷尬！

黃淑儀Gigi姐曾經是無綫的一線花旦，與汪明荃、李司棋齊名合稱「無綫三大花旦」，繼1983年開始息影後，於2000年再投身無綫「升呢」演媽媽角色至2019年。而在復出的接近20年間，Gigi姐又為無綫主持了多個飲食節目包括《吾湯吾水》、《住家廚神》以及《吾淑吾食》等，當中以《吾淑吾食》最受觀眾愛戴。可惜在2019年一月，Gigi姐以享受生活為由放棄與無綫續簽藝員合約，改為類近部頭約的合作模式以獲得更加的自由度，Gigi姐說：「原則上，我不想再簽長約。」一月底，她接受《香港01》訪問時，表示有意在2019年與無綫有合作開拍《吾淑吾食－多倫多篇》的計劃，惟近日，Gigi姐正與男團ERROR的肥仔、保錡合作，為ViuTV拍攝一輯全新的飲食節目。

新節目暫未有正式的名稱，製作團隊近日在台灣拍攝時遇上地震，幸好無人受傷，拍攝進度亦未受影響，Gigi姐說：「咁啱我哋去緊另一個地方途中，唔係咁覺，不過我哋所有人都好安全，多謝大家關心。」（受訪者提供）

轉戰ViuTV由舊同事促成

今次Gigi姐為ViuTV拍攝的飲食節目，其內容是到台著名的民宿交流烹飪心得：「佢哋用嗰啲原材料係好吸引我，學到好多嘢。同ViuTV呢班廿零歲嘅後生仔合作好開心，佢哋全部都好熱心，好積極，工作態度都好好。」不過其實Gigi姐這趟台灣之行已計劃多年，卻未能與TVB合作進行：「最初同我聯絡嘅係TVB一個舊同事，佢知我同無綫完咗約，問我有冇興趣幫ViuTV拍節目，咁其實呢邊合約比較自由啲，佢只係要求你呢段時間，拍完又去咩地方做嘢都得，冇撞期，無拍同樣類型嘅節目就可以。相反TVB個合約喺一月滿咗，唔知期間係高層又好，藝員管理嗰邊又好，一路都同我聯絡唔到，直到珊姐（余詠珊）同我講嘅時候，我就話佢知我已經同ViuTV傾咗會拍一個烹飪節目。」

節目拍攝先到宜蘭，現已轉移陣地至台中。（受訪者提供）

《吾淑吾食－多倫多篇》何去何從？

其實Gigi姐已完成拍攝的無綫劇集由楊明和高海寧主演的《婚姻合伙人》以及由黃智賢及陳煒主演的《好日子》仍未播放，早前亦表示有意與無綫以類似部頭合約的模式去開拍《吾淑吾食－多倫多篇》，如果Gigi姐能夠同時為兩間電視台工作，絕對是團結香港電視界的一大例子，可惜現實總不如理想，Gigi姐說：「佢（余詠珊）都話唔緊要，我哋都可以繼續做咁，我哋有見面亦有傾點做《吾淑吾食－多倫多篇》。但結果到最後我臨出發就收到無綫嗰邊嘅監製電話，佢話為免珊姐難做，或尷尬，《吾淑吾食－多倫多篇》而家就押後，或者係唔做。不過唔緊要啦，而家我就專心同ViuTV呢邊合作。」

Gigi姐而家身處台中為ViuTV拍攝一輯全新的飲食節目：