黃淑儀約滿離巢享受人生　教你食最正芋頭：特登預咗一隻畀鼎爺

現年69歲的黃淑儀（Gigi姐）曾是無綫三大花旦之一，是與汪明荃、李司棋齊名的一代美人！今年年初，Gigi姐與無綫的合約剛好完畢，惟Gigi姐卻未有續約的打算：「其實唔續約最主要原因都係為咗享受生活，同埋自由度亦都大啲。有時簽咗約，我出面教享飪嘅期又要就，甚至要請假，變咗好多制肘，同埋簽咗約，畀唔畀嘢你做又係另一回事。好似我要家咁，又可以幫港台，又唔會影響到我教班，有時我又可以返去加拿大。」現時Gigi姐與無綫並無固定的合約，但日後若有合作機會，就會以每個節目計劃為單位的形式去合作，比部頭約有更大的自由度。

（受訪者提供）

《吾淑吾食－溫哥華篇》傷及舊患

「拍劇係辛苦，」Gigi姐說。在無綫拍劇經常日夜顛倒，工時又長，這已經不是香港娛樂圈的新鮮事，Gigi姐續說：「我又唔可以企得耐，有得做咪做囉。其實4年前，我左膝曾經做過手術，原因係醫生話我半月板撕裂，又要開刀拎返啲骨碎出嚟。」去年Gigi姐為無綫開拍飲食節目《吾淑吾食－溫哥華篇》時，就因為工作一時忘我而傷及舊患：「做嗰時唔覺，但一做完返到去，好似成個人散咗咁，之後我就時刻提醒自己，唔可以太過操勞。」其實Gigi姐半月板撕裂的原因，是日積月累的：「後生成日都著高踭鞋嚟做嘢，又跑又跳，傷到個膝頭哥。」

雖然Gigi姐有傷患，但適當嘅活動同步行都對身體有益！今次佢就去探訪咗一個望唔到盡頭嘅馬蹄田！（受訪者提供）

半退休生活正式開始 去韶關掃貨迎新春！

嚴格上，約滿離巢的Gigi姐仍未稱得上退休，原因是她仍然需要到烹飪中心教班，與無綫亦有計劃開拍《吾淑吾食－多倫多篇》。但難得完約卸下重擔，Gigi姐當然要去享受一番！繼之前去完大阪之後，Gigi姐又相約兩位朋友到韶關旅行。一向煮得的Gigi姐今次除了吃喝玩樂之外，最主要的目的是到當地掃貨：「今次好好玩，我哋買到成架Van仔都係嘢！例如有火山粉葛、北鄉馬蹄、仲有呢個炮彈芋頭，我哋一行三人，買芋頭買咗3、40條，同埋呢個芋頭真係好大隻，大到好似一個小攬枕咁！我都特登預咗一隻畀鼎爺（李家鼎）。」

Gigi姐話連個副駕位都係滿晒......佢自己都覺得勁誇張。（受訪者提供）

張溪炮彈芋頭

Gigi姐其實之前在拍攝節目《吾淑吾食》時亦曾經來過韶關，可惜當時並非炮彈芋頭的當造季節，故與它緣慳一面。今次來到韶關正值芋頭當造，加上新年將至，Gigi姐當然要把握機會！其實這個炮彈芋頭的確是名乎其實像炮彈般大，而且營養價值非常高，最大的特點是皮薄肉嫩，將芋頭切開有明的顯紫色檳榔花紋，紋路細密，煮熟時鬆軟如棉，香氣四溢，無論是甜吃或鹹吃亦一律適宜。捧住一堆戰利品回家的Gigi姐亦急不及待動手弄了賀年食品芋頭糕，當然不少得馬蹄糕和蘿蔔糕啦！